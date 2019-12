De Vlaamse regering heeft beslist om de selectieprocedure voor de zoektocht naar een provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen 'met onmiddellijke ingang' stop te zetten. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bekendgemaakt.

De vorige Vlaamse regering bereikte geen consensus over de opvolging van gouverneur Jan Briers in Oost-Vlaanderen. De nieuwe selectieprocedure, die meer objectiviteit moest garanderen, verzandde in een eindeloze discussie zonder politieke consensus.

De Vlaamse regering zet die procedure daarom stop en heeft een princiepsakkoord om de gouverneur(s) opnieuw zelf te benoemen zoals dat voordien ook gebeurde. 'De regering wil de benoemingen zo snel mogelijk laten volgen', klinkt het.

De regering moet namelijk niet alleen in Oost-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe gouverneur. Eerder deze week kondigde Limburgs gouverneur Herman Reynders aan dat hij in februari 2020 stopt en volgende week bereikt ook Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

'Hallucinant'

SP.A-parlementslid Kurt De Loor noemt het stopzetten van de selectieprocedure 'hallucinant'. Hij is niet te spreken over die gang van zaken. Dat de 'kamerbreed gedragen' objectieve procedure op de schop gaat is volgens hem 'doodjammer'. 'Doodjammer voor alle (Oost-)Vlamingen, doodjammer ook voor de 15 kandidaten die geschikt werden bevonden voor de functie. En doodjammer voor de toekomstige gouverneur, wiens aanstelling sowieso wordt overschaduwd door het politieke gevecht van CD&V, Open VLD en N-VA en steeds de stempel van 'politieke benoeming' zal blijven dragen.'

De Loor waarschuwt ook voor de mogelijke juridische gevolgen van de beslissing. 'De 15 kandidaten die in de procedure geschikt werden bevonden, kunnen naar de Raad van State stappen om de beslissing aan te vechten', aldus De Loor. De SP.A'er vraagt zich ook af wie zich nog kandidaat zal stellen voor een functie bij de Vlaamse overheid 'als je weet dat het examen van tafel wordt geveegd'.