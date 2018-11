Gouverneur Oost-Vlaanderen: Bourgeois wil geen nieuwe procedure

Dat heeft Bourgeois woensdag aan de VRT verklaard voor aanvang van het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van ons land.

Binnen Open VLD, die zelf Kamerlid Carina Van Cauter naar voren schoof, worden serieuze vraagtekens geplaatst bij de procedure die is gevolgd om een nieuwe gouverneur aan te duiden. Van Cauter haakte dinsdagavond af, maar het is afwachten hoe het dossier zelf zijn beslag zal krijgen binnen de Vlaamse ploeg.

Bourgeois plant verdere gesprekken binnen de regering. Maar een nieuwe procedure lanceren, ziet hij niet zitten. 'Ik zie niet in waarom we een nieuwe procedure zouden moeten beginnen,' luidde het woensdagmorgen. 'We hebben een correcte procedure gevoerd, op basis van regels. De kandidaten liggen voor, alleen moet de regering in consensus beslissen'.

Bourgeois herhaalt dat er continuïteit in het Oost-Vlaamse bestuur is en dat de provincie niet in chaos dreigt te vervallen. 'Er is een waarnemend gouverneur die alle functies kan vervullen,' aldus de regeringsleider.

Moddergevecht

Door het moddergevecht van de voorbije dagen, is het blazoen van de volgende Oost-Vlaamse provinciegouverneur geschonden en staat de deur wagenwijd open voor andere kandidaten om naar de Raad van State te stappen. Dat vreest Joris Vandenbroucke, de fractieleider van oppositiepartij SP.A in het Vlaams parlement.

'De procedure is uitgedraaid op een farce, een politiek moddergevecht' stelde Vandenbroucke op Radio 1. 'Ik denk dat de procedure het perfect mogelijk maakte een goede kandidaat te selecteren, maar dan met regeringsleden aan tafel die de bedoeling hadden die procedure te respecteren. Het is overduidelijk dat de liberalen naar één ding hebben gekeken: de partijlidkaart.'

Eenzelfde teneur bij zijn collega-fractieleider Diependaele. Voor hem lijkt het 'de logica zelve' dat de Vlaamse regering zou vasthouden aan Wim Leerman als kandidaat. 'De procedure is door iedereen in de regering goedgekeurd. Ik begrijp niet hoe nu plotseling de procedure zelf kaduuk zou zijn,' doelt hij op uitspraken van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.