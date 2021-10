Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters heeft zijn rapport over burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V), rondom haar coronavaccinatie die ze eerder dan bedoeld kreeg, bezorgd aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Dat schrijft Het Belang van Limburg en het nieuws wordt door het kabinet van minister Somers aan Belga bevestigd.

Vlaams minister Bart Somers heeft donderdag het rapport van gouverneur Jos Lantmeeters ontvangen, die op vraag van de minister een tuchtonderzoek tegen Heeren opstartte. De Truiense burgemeester zal nu uitgenodigd worden voor een gesprek, dat door het Agentschap Binnenlands Bestuur zal gebeuren. Ze moet daarvoor minstens 21 dagen op voorhand een uitnodiging krijgen. Die uitnodiging zal een van de komende dagen vertrekken, klinkt het op het kabinet van minister Somers.

Vanaf nu loopt er een periode van drie maanden - waarin Heeren gehoord moet worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur - waarbinnen Somers moet beslissen over een mogelijke sanctie. Als er een sanctie volgt, dan kan dat om een schorsing of ontslag gaan. Hoewel er dus nog enkele procedurele stappen genomen moeten worden, is de minister niet van plan om het dossier te laten aanslepen, aldus het kabinet-Somers, dat geen uitspraken doet over de inhoud van het rapport.

Audit Vlaanderen voerde eerder een forensische audit uit naar de vaccinatie van Veerle Heeren, nadat bekend was geraakt dat ze zichzelf en mensen uit haar entourage vroegtijdig liet vaccineren. De audit werd eind augustus besproken op de Truiense gemeenteraad. Begin mei zette Heeren tijdelijk een stap opzij, om op doktersadvies een periode rust te nemen. Ze werd daarna door eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) als burgemeester vervangen. Sinds half juli is Heeren opnieuw op post als burgemeester.

