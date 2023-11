Gouverneur Decaluwé over wateroverlast in de Westhoek: ‘We zijn in rustiger vaarwater beland’

De situatie rond de wateroverlast in de Westhoek evolueert voorzichtig positief. Dat heeft gouverneur Decaluwé van West-Vlaanderen zaterdag gezegd na het crisisoverleg in Poperinge. Ook premier Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) waren daarbij aanwezig.

Naar aanleiding van de overvloedige regen van de afgelopen dagen en de wateroverlast in de Westhoek en op andere locaties in West-Vlaanderen is de provinciale fase van de noodplanning nog altijd afgekondigd. De gouverneur, die alles coördineert, is voor het eerst voorzichtig positief over de situatie. “We zijn in rustiger vaarwater beland”, klinkt het. Het blijft tot zondagavond grotendeels droog, met enkel nog beperkte lokale buien. Dat zorgt ervoor dat het water de tijd heeft om te zakken.

Ondertussen zijn op de meeste plaatsen de pieken bereikt en is er stilaan sprake van een daling van de waterpeilen. Kritieke punten blijven voorlopig nog alles wat stroomafwaarts van Lo-Fintele gelegen is, evenals de regio van het Blankaartbekken in Woumen. In het Blankaartbekken zijn er verschillende overstromingen gesignaleerd. Verwacht wordt dat dit hoge peil nog langere tijd zal aanhouden.

Ook Lo-Reninge-Fintele blijft omwille van de hoge waterstand een kritiek punt. Daar stijgt het waterpeil nog steeds. Het Lo-kanaal wordt ingezet om water vanuit de IJzer af te voeren. In Vleteren zijn de hulpdiensten op het terrein in de weer om een losgeslagen ponton te beveiligen dat de IJzer dreigde te blokkeren. Ook dierentuin ‘Zonnegloed’ wordt er getroffen door wateroverlast en heeft de hulp van de brandweer ingeroepen.

De situatie is ondertussen onder controle in Roesbrugge, Stavele, Heuvelland en Ieper. Waakzaamheid blijft in Ieper wel aangeraden omdat de vesten er helemaal verzadigd zijn.

De hulpdiensten en de waterbeheerders blijven in de volledige getroffen regio de komende uren en dagen inzetten op de afvoer van het water en het zoveel mogelijk verder verlagen van de waterpeilen. De oproep om de regio te vermijden blijft wel gelden. De gouverneur benadrukt nog dat het gevaar niet helemaal is geweken, vanwege de hoge waterstanden.