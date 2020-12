Bart Weekers, de Vlaamse ombudsman, wil de discussie over de Twitter-blokkering over een andere boeg gooien. 'Het was ongepast dat Ben Weyts de verlenging van de herfstvakantie op Twitter aankondigde.'

'Een Vlaamse minister heeft 6 miljoen burgers en 50.000 Twittervolgers. Laat @vlaamseoverheid maar vooral blijven investeren in het bereiken van de 5.950.000 andere burgers, dan kan dat ene geblokkeerde schaapje daar terecht.' Met die tweet mengde Bart Weekers, de Vlaamse ombudsman, zich in de hetze tussen ex-rechter en journalist Jan Nolf en Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

Een Vlaamse minster heeft 6 miljoen burgers en 50.000 twittervolgers. Laat @vlaamseoverheid maar vooral blijven investeren in het bereiken van de 5.950.000 andere burgers, dan kan dat ene geblokkeerde schaapje daar terecht — Vlaams Ombudsman (@vlaamsombudsman) December 3, 2020

Woensdag schreef Knack dat Nolf juridische stappen overweegt tegen Demir. De reden: de minister blokkeert hem op Twitter. Volgens Nolf wordt hij beknot in zijn journalistiek werk. Ministers publiceren volgens hem soms belangrijke beleidsinformatie via sociale media.

Enkele twitteraars vroegen of de Vlaamse ombudsman zich niet moet mengen. Met zijn antwoord toont Weekers aan dat hij er niet voor staat te springen. 'Uit alle onderzoeken weten we dat Twitter maximaal 20 procent van de burgers bereikt, maar tegelijkertijd 90 procent van alle influencers.'

Ik ben niet echt bezorgd over de journalistieke vrijheid in Vlaanderen. Bart Weekers, Vlaamse ombudsman

Ben Weyts

Volgens Weekers is het niet wijs om veel energie te steken in het debat of ministers al dan niet journalisten mogen blokkeren. 'Er is dermate veel werk aan de gewone officiële overheidscommunicatie naar de 5,95 miljoen burgers die een minister niet volgen op Twitter. Daar moeten we onze aandacht vooral op vestigen.'

Bovendien zegt de ombudsman dat journalisten voldoende geëigende manieren hebben om hun rechten te verdedigen. 'Ik ben niet echt bezorgd over de journalistieke vrijheid in Vlaanderen.'

Weekers probeert de discussie te verleggen naar een ander aspect. 'Wij vragen dat ministers behoedzaam zijn bij het op Twitter gooien van overheidscommunicatie. Via de infolijn 1700 en www.vlaanderen.be hebben we een grotere kans om burgers te bereiken', zegt hij. 'Ik stel vast dat meer Vlamingen daar behoefte aan hebben dan een groepje influencers. Dat ene geblokkeerde schaapje is niet het eerste van mijn zorgen.'

We nemen deze beslissing niet met plezier. Als we met een inspanning van twee dagen ervoor kunnen zorgen dat de scholen daarna weer open kunnen tot de kerstvakantie, dan moeten we die kans grijpen.



Meer info via: https://t.co/Kx6Hrwv2cy. pic.twitter.com/LxlwydcSEK — Ben Weyts (@BenWeyts) October 25, 2020

Een tijdje geleden trok de ombudsman naar het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). 'Ik heb hem uitgelegd dat het niet paste om via Twitter aan te kondigen dat de herfstvakantie werd verlengd.' Bovendien was de tweet voorzien van een link naar de persoonlijke N-VA-pagina van Weyts, niet naar een website van de Vlaamse overheid. Weekers lichtte daarop alle Vlaamse ministers opnieuw in over de regels rond sociale media.

Weekers benadrukt dat het uiteraard niet zou kunnen dat het officiële Twitteraccount van de Vlaamse overheid (@vlaamseoverheid) mensen zou blokkeren.

