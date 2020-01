Irak zou een grote vergissing begaan door aan de anti-IS-coalitie te vragen uit het land te vertrekken na de Amerikaanse raid op de Iraanse generaal Qassem Soleimani en zijn luitenant in Irak Abou Mehdi al-Mouhandis. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin dinsdag.

De anti-IS-coalitie (waaraan 80 landen, waaronder België, deelnemen, red.) is volgens Goffin 'noodzakelijk' om een heropflakkering van het terroristische geweld te vermijden, zo zei de MR-minister bij Bel RTL. Goffin reageert daarmee op een resolutie die is aangenomen in het Iraakse parlement. In die resolutie vraagt het parlement de verwijdering van buitenlandse troepen uit Irak. Minister Goffin wijst er wel op dat de resolutie 'geen verplichting' is voor de Iraakse regering. 'Het is aan de regering om een beslissing te nemen', aldus Goffin.