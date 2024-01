Goed 150 huisartsen stappen in Vandenbrouckes New Deal voor huisartsenpraktijken

Op 1 april gaan 158 huisartsen van start met het nieuwe financieringsmechanisme dat federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eind juni heeft aangekondigd. Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft maandag 48 praktijken, goed voor 158 artsen, aanvaard om op 1 april met deze “New Deal” aan de slag te gaan. Dat bericht de Artsenkrant en staat op de site van het Riziv te lezen. “De impact van deze early adopters is niet te onderschatten”, zegt Vandenbroucke.

Van de 48 praktijken die aanvaard zijn, bevinden er zich 34 in Vlaanderen, schrijft de Artsenkrant nog. Twee op de vijf van de Vlaamse praktijken zijn Antwerpse. In Brussel doen twee praktijken mee aan de New Deal, in het zuiden van het land zijn dat er 12. Bij zowat een kwart gaat het om solopraktijken.

Het kabinet-Vandenbroucke bevestigt dat het om 158 huisartsen gaat, maar het cijfer over de 48 praktijken wordt nog gedubbelcheckt. ‘Ik merk op het terrein dat veel huisartsen interesse hebben in het model, maar sommigen meer tijd nodig hebben om een weloverwogen beslissing te nemen’, zegt Vandenbroucke.

‘Het is dan belangrijk dat je een eerste overtuigde groep ambassadeurs hebt, die ervoor gaat. Zij geloven dat het nieuwe financieringsmodel met een mix tussen inkomsten per consultatie en een vast bedrag per ingeschreven patiënt leidt tot een stabielere financiering die meer kwalitatieve zorg stimuleert. Zij geloven in samenwerking met andere zorgverleners, zoals praktijkverpleegkundigen. Ik geloof dat ook.’

De Vooruit-minister wijst erop dat de huisartsgeneeskunde, samen met de evoluties in de samenleving, moet evolueren. ‘De noden van de bevolking veranderen en de eerstelijnszorg moet zich aanpassen om daaraan tegemoet te komen’, klinkt het. ‘We worden geconfronteerd met een vergrijzende bevolking en een toename van het aantal chronische zieken: mensen leven langer, gelukkig, maar zijn dus ook langer ziek.’

Volgens Artsenkrant komt er geen nieuwe oproep: praktijken die interesse hebben, kunnen zich vanaf nu op elk moment bij het Riziv melden. De instantie plant elk trimester een startdatum voor praktijken. Binnen het nieuwe financieringsmodel zullen huisartsen in verhouding minder inkomen betaald worden voor raadplegingen, en meer inkomen halen uit vaste financiering per patiënt en premies voor de aanwerving van verpleegkundigen.

Vandenbroucke noemde dat destijds ‘een belangrijke verschuiving in de eerste lijn van onze gezondheidszorg’. Volgens hem zal het nieuwe organisatie- en financieringsmodel ervoor zorgen ‘dat huisartsen opnieuw kunnen doen waar ze voor opgeleid zijn: tijd en zorg besteden aan hun patiënten’.