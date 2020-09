Op de eerste zitting van het federale parlement is het meteen tot een clash gekomen tussen oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA en de Vivaldi-coalitie. N-VA-fractieleider Peter De Roover en Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) waren de protagonisten.

De mondmaskers gaan af bij N-VA-Kamerleden Theo Francken, Valerie Van Peel en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. De verontwaardiging druipt van hun gezichten. De eerste zitting van het parlementaire jaar begint al meteen met circus in de Kamer.

Alles draait rond de vertrouwenssteming van de regering-Wilmès. Of liever: het gebrek daaraan. Op 17 maart had premier Sophie Wilmès (MR) immers aangegeven 'uiterlijk binnen zes maanden' opnieuw het vertrouwen te vragen aan de Kamer. Tevergeefs. De formatiegesprekken tussen socialisten, liberalen, groenen en de CD&V zitten in een beslissende fase. Tegen 1 oktober moet de deal rond zijn. Reden genoeg voor die meerderheid om de vertrouwensstemming uit te stellen.

Een uitgelezen moment voor de oppositie om te stralen. Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas deed dat al geruime tijd op voorhand, door een interpellatie in te dienen. Zo wilde ze een debat afdwingen om nadien een motie van wantrouwen te forceren. Al snel bleek dat de Vivaldi-partijen Pas te slim af waren. Met de indiening en aanvaarding van een zogenaamde 'gewone motie' kan de move van het Vlaams Belang 'onschadelijk' worden gemaakt.

Patrick Dewael (Open VLD) © Belga

Geroep

En zo begon de eerste zitting met vuurwerk. Niet met Barbara Pas in de hoofdrol, maar haar evenknie bij de N-VA Peter De Roover. Die wil al vroeg in de namiddag de problematiek aankaarten. Een demarche die Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) niet kan appreciëren.

Wanneer Dewael wil overschakelen naar een andere spreker blijft De Roover letterlijk met opgeheven vinger het woord voeren. Dewael blijft er onberoerd onder.

Het is op dat moment dat de verenigde oppositie begint te roepen. Het komt zelfs zo ver dat de eedaflegging van het nieuwe N-VA-Kamerlid Sigrid Goethals niet doorgaat.

De Roover klopt hard op zijn bank en zegt tientallen keren 'meneer de voorzitter'. Aan de overkant van het halfrond krijgt nieuwbakken SP.A-parlementslid Vicky Reynaert, de opvolger van John Crombez, even respijt om de eed af te leggen.

'Godverdomme!', roept Valerie Van Peel, die aanstalten maakt om te vertrekken. 'Dees pikte toch niet?', roept ze naar de overige parlementsleden. 'Schandalig!', zegt Tom Van Grieken.

Valerie Van Peel (N-VA) op 15 juli 2020. © Belga

Uiteindelijk kan De Roover toch naar het spreekgestoelte komen waarin hij met de nodige tremolo de ernst van de situatie overziet. 'U bent onaanvaardbaar terrein opgegaan', zegt hij tegen Dewael. 'Dewael misbruikt zijn situatie', zegt hij nadien in een pittig gesprek met Villa Politica.

Premier Wilmès antwoordt ook al een eerste keer. 'Als het parlement het zo beslist, zullen we blijven voortwerken', zegt ze.

De eerste momenten van de plenaire vergadering kunnen beschouwd worden als een voorbode van de komende periode, waarin een Vivaldi-regering tegenover de N-VA, Vlaams Belang en de PVDA staat aan Vlaamse kant.

Later op de namiddag volgt de voortzetting van het debat over de uitgestelde vertrouwensstemming.

