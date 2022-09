Gilkinet maakt inrichting “middenrijbanen” mogelijk

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft het licht op groen gezet voor de inrichting van “middenrijbanen”. Dat is een nieuw soort openbare weg, die voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers moet zorgen. De aanpassing van de verkeersregels, die eerder deze week in het Staatsblad verscheen, gaat in vanaf 1 oktober.

Steeds meer Belgen verplaatsen zich met de fiets. Tegelijkertijd moeten actieve weggebruikers ook beter worden beschermd, aldus Gilkinet. En behalve betere uitrusting, gedragsaanpassingen en een versterking van de controles moet volgens hem dus ook de Wegcode evolueren om deze actieve weggebruikers een echte plek te geven op de weg en meer verkeersveiligheid te bieden.

Vandaar de invoering van middenrijbanen.

Wanneer een rijbaan niet breed genoeg is voor een fietspad in elke richting en wanneer het kan volgens de weginrichting, wordt op die middenrijbanen op de middelste rijbaan één rijstrook voor motorvoertuigen gereserveerd. Aan weerszijden komt er een veilige ruimte voor fietsers. Automobilisten moeten met gepaste snelheid op het middelste gedeelte rijden. Ze kunnen inhalen of passeren op de zijstrook, maar zonder voetgangers en fietsers in gevaar te brengen.