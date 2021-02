De gijzeling in de gevangenis van Brugge is na een drietal uur afgelopen. Dat bevestigen de lokale politie van Brugge en het parket West-Vlaanderen.

Een 25-jarige vrouwelijke cipier werd op de wandeling gegijzeld door een 29-jarige Kosovaar die 22 jaar cel uitzit voor moord. De cipier krijgt de nodige psychologische ondersteuning en het voltallige personeel zal een groepsdebriefing krijgen, aldus het Gevangeniswezen.

De feiten deden zich rond 14.20 uur voor tijdens de wandeling. Zonder precieze aanleiding gijzelde en bedreigde Faton S. een cipier met een zelfgemaakt wapen. De gedetineerde vroeg om de vrijlating van zijn broer en zijn vader, die voor dezelfde moord in andere gevangenissen zitten. Voor zichzelf eiste hij een helikopter.

De speciale eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse om de situatie te ontmijnen. Na uitgebreide onderhandelingen met de gijzelnemer kon kort voor 18 uur een einde gemaakt worden aan de gijzeling. De verdachte gaf zichzelf uiteindelijk over. De cipier, pas zes maanden in dienst, raakte bij de feiten niet gewond. Ze werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar mocht ondertussen het ziekenhuis al verlaten.

. © Belga

Faton S. werd in oktober 2018 door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de zogenoemde bloedwraakmoord. Zijn vader en zijn broer kregen respectievelijk als opdrachtgever en als schutter 28 en 26 jaar cel. Tijdens een aanslepende familievete werd de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) in december 2013 doodgeschoten aan zijn woning in Sint-Niklaas. Daarnaast hangt Faton S. ook een celstraf boven het hoofd voor geweldplegingen tegen cipiers in de gevangenis van Hasselt.

Het parket zal de verdachte op verdenking van gijzeling voorleiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die zal moeten oordelen of de Kosovaar bijkomend aangehouden wordt voor de feiten van woensdagnamiddag.

'De gijzeling in Brugge is afgelopen. Er zijn geen fysiek gewonden', zegt het Gevangeniswezen in een reactie. 'De directie van de gevangenis houdt zich momenteel bezig met de opvang van het personeel. Het Rode Kruis werd gecontacteerd om morgen een groepsdebriefing te doen in de gevangenis. De betrokken beambte krijgt de nodige psychologische ondersteuning', aldus woordvoerster Van De Vijver. Het Gevangeniswezen bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan de goede afloop, klinkt het nog.

Een 25-jarige vrouwelijke cipier werd op de wandeling gegijzeld door een 29-jarige Kosovaar die 22 jaar cel uitzit voor moord. De cipier krijgt de nodige psychologische ondersteuning en het voltallige personeel zal een groepsdebriefing krijgen, aldus het Gevangeniswezen. De feiten deden zich rond 14.20 uur voor tijdens de wandeling. Zonder precieze aanleiding gijzelde en bedreigde Faton S. een cipier met een zelfgemaakt wapen. De gedetineerde vroeg om de vrijlating van zijn broer en zijn vader, die voor dezelfde moord in andere gevangenissen zitten. Voor zichzelf eiste hij een helikopter.De speciale eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse om de situatie te ontmijnen. Na uitgebreide onderhandelingen met de gijzelnemer kon kort voor 18 uur een einde gemaakt worden aan de gijzeling. De verdachte gaf zichzelf uiteindelijk over. De cipier, pas zes maanden in dienst, raakte bij de feiten niet gewond. Ze werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar mocht ondertussen het ziekenhuis al verlaten.Faton S. werd in oktober 2018 door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de zogenoemde bloedwraakmoord. Zijn vader en zijn broer kregen respectievelijk als opdrachtgever en als schutter 28 en 26 jaar cel. Tijdens een aanslepende familievete werd de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) in december 2013 doodgeschoten aan zijn woning in Sint-Niklaas. Daarnaast hangt Faton S. ook een celstraf boven het hoofd voor geweldplegingen tegen cipiers in de gevangenis van Hasselt.Het parket zal de verdachte op verdenking van gijzeling voorleiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die zal moeten oordelen of de Kosovaar bijkomend aangehouden wordt voor de feiten van woensdagnamiddag. 'De gijzeling in Brugge is afgelopen. Er zijn geen fysiek gewonden', zegt het Gevangeniswezen in een reactie. 'De directie van de gevangenis houdt zich momenteel bezig met de opvang van het personeel. Het Rode Kruis werd gecontacteerd om morgen een groepsdebriefing te doen in de gevangenis. De betrokken beambte krijgt de nodige psychologische ondersteuning', aldus woordvoerster Van De Vijver. Het Gevangeniswezen bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan de goede afloop, klinkt het nog.