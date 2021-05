De gezochte gewapende en geradicaliseerde militair Jürgen Conings blijft nog altijd onvindbaar. Het federaal parket meldt dat in zijn voertuig 'een verdacht mechanisme' is ontdekt. De man was maandag 'twee uur in de buurt van een doelwit', meldt minister van Justitie Van Quickenborne.

Enkele media hadden eerder al melding gemaakt van een booby-trap met een granaat, maar dat werd toen met klem tegengesproken door het federaal parket. De juiste bedoeling van dat verdachte mechanisme is nog onduidelijk. 'Er wordt nog gewacht op het technische verslag van de dienst DOVO over de mogelijke uitwerking ervan', aldus een persmededeling van het parket.

Intussen werd de zoekactie in de belangrijkste gebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen afgerond, zonder dat Jürgen Conings er werd aangetroffen, aldus nog het federaal parket. 'Na deze fase wordt het onderzoek nu minder zichtbaar verdergezet, op verschillende locaties en met verschillende methoden. In het belang van het onderzoek wordt hierover op dit moment geen verdere commentaar gegeven. De toegang tot het park blijft verboden. De gezochte persoon wordt als potentieel gevaarlijk beschouwd.'

De voorbije nacht was het rustig aan De Salamander, toegangspoort van de Mechelse Heide, maar vrijdagochtend vulde de parking zich opnieuw met politievoertuigen. De E314 vanaf Maasmechelen richting Genk is weer opengesteld voor het verkeer. Over de wijze van zoeken vrijdag of de komende dagen heeft het federaal parket niet gecommuniceerd.

'In de buurt van doelwit'

Conings was maandagavond twee uur lang in de buurt van een doelwit, bevestigt inmiddels het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Van Quickenborne had dat eerder verklaard aan de VRT. Of het inderdaad om viroloog Marc Van Ranst gaat, zoals de openbare omroep uit goede bron vernam, kon het kabinet niet bevestigen.

Dreigingsniveau 2

Het OCAD zette het dreigingsniveau voor Conings zelf eerder al op 4, het hoogste niveau, maar behield het algemene dreigingsniveau op 2. Dat de voortvluchtige militair donderdag niet werd gevonden waar hij zich vermoedelijk verschool, verandert daar vooralsnog niks aan. 'We volgens de situatie constant op', benadrukt woordvoerster Sofie Decoster wel.

Sweeping

De sweeping ging donderdagnamiddag van start na een machtsvertoning van de politie en het leger, die talrijk aanwezig waren. De verschillende politiediensten en legereenheden doorzochten een gebied met een perimeter van maar liefst 20 kilometer omtrek.

'De sweeping is afgelopen. Er is een perimeter afgebakend geweest op basis van concrete elementen in het dossier, volgens dewelke wij ervan uitgingen dat de betrokkene zich daarbinnen bevond', aldus het federaal parket. 'Dat is doorzocht geweest. We zoeken verder, maar in het belang van het onderzoek kan ik daar niet meer details over geven.'

Er kwam geen antwoord op de vraag of Jürgen Conings zich in het gebied bevindt. Ook op de vraag of er nog andere aanwijzingen zijn in het onderzoek, werd geen antwoord gegeven.

Een colonne van een 50-tal vrachtwagens met militairen en pantservoertuigen van het leger vertrok daarop aan toegangspoort De Salamander van het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Ook een reeks politievoertuigen verliet het epicentrum van leger en politie.

Aan de Tevhid Moskee in Eisden-Tuinwijk was donderdagavond politiebewaking door agenten van de lokale politie. De moskee bevindt zich dicht bij Terhills en het Nationaal Park Hoge Kempen.

Klopjacht

De 46-jarige Conings, die er een extreemrechts gedachtegoed op nahoudt, had onlangs bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair.

Dinsdagavond werd zijn wagen, met daarin vier vier M72 LAW-raketwerpers, teruggevonden aan het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Vanaf dinsdagavond tot en met afgelopen nacht doorzochten tientallen politiemensen en militairen vervolgens grote delen van het Nationaal Park Hoge Kempen. Daarbij werd ook een beroep gedaan op speciale politie-eenheden van de buurlanden. Die zoektocht werd donderdagnacht echter dus zonder resultaat afgesloten.

Enkele media hadden eerder al melding gemaakt van een booby-trap met een granaat, maar dat werd toen met klem tegengesproken door het federaal parket. De juiste bedoeling van dat verdachte mechanisme is nog onduidelijk. 'Er wordt nog gewacht op het technische verslag van de dienst DOVO over de mogelijke uitwerking ervan', aldus een persmededeling van het parket.Intussen werd de zoekactie in de belangrijkste gebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen afgerond, zonder dat Jürgen Conings er werd aangetroffen, aldus nog het federaal parket. 'Na deze fase wordt het onderzoek nu minder zichtbaar verdergezet, op verschillende locaties en met verschillende methoden. In het belang van het onderzoek wordt hierover op dit moment geen verdere commentaar gegeven. De toegang tot het park blijft verboden. De gezochte persoon wordt als potentieel gevaarlijk beschouwd.'De voorbije nacht was het rustig aan De Salamander, toegangspoort van de Mechelse Heide, maar vrijdagochtend vulde de parking zich opnieuw met politievoertuigen. De E314 vanaf Maasmechelen richting Genk is weer opengesteld voor het verkeer. Over de wijze van zoeken vrijdag of de komende dagen heeft het federaal parket niet gecommuniceerd. Conings was maandagavond twee uur lang in de buurt van een doelwit, bevestigt inmiddels het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Van Quickenborne had dat eerder verklaard aan de VRT. Of het inderdaad om viroloog Marc Van Ranst gaat, zoals de openbare omroep uit goede bron vernam, kon het kabinet niet bevestigen.Het OCAD zette het dreigingsniveau voor Conings zelf eerder al op 4, het hoogste niveau, maar behield het algemene dreigingsniveau op 2. Dat de voortvluchtige militair donderdag niet werd gevonden waar hij zich vermoedelijk verschool, verandert daar vooralsnog niks aan. 'We volgens de situatie constant op', benadrukt woordvoerster Sofie Decoster wel.De sweeping ging donderdagnamiddag van start na een machtsvertoning van de politie en het leger, die talrijk aanwezig waren. De verschillende politiediensten en legereenheden doorzochten een gebied met een perimeter van maar liefst 20 kilometer omtrek. 'De sweeping is afgelopen. Er is een perimeter afgebakend geweest op basis van concrete elementen in het dossier, volgens dewelke wij ervan uitgingen dat de betrokkene zich daarbinnen bevond', aldus het federaal parket. 'Dat is doorzocht geweest. We zoeken verder, maar in het belang van het onderzoek kan ik daar niet meer details over geven.' Er kwam geen antwoord op de vraag of Jürgen Conings zich in het gebied bevindt. Ook op de vraag of er nog andere aanwijzingen zijn in het onderzoek, werd geen antwoord gegeven. Een colonne van een 50-tal vrachtwagens met militairen en pantservoertuigen van het leger vertrok daarop aan toegangspoort De Salamander van het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Ook een reeks politievoertuigen verliet het epicentrum van leger en politie.Aan de Tevhid Moskee in Eisden-Tuinwijk was donderdagavond politiebewaking door agenten van de lokale politie. De moskee bevindt zich dicht bij Terhills en het Nationaal Park Hoge Kempen. De 46-jarige Conings, die er een extreemrechts gedachtegoed op nahoudt, had onlangs bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair. Dinsdagavond werd zijn wagen, met daarin vier vier M72 LAW-raketwerpers, teruggevonden aan het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Vanaf dinsdagavond tot en met afgelopen nacht doorzochten tientallen politiemensen en militairen vervolgens grote delen van het Nationaal Park Hoge Kempen. Daarbij werd ook een beroep gedaan op speciale politie-eenheden van de buurlanden. Die zoektocht werd donderdagnacht echter dus zonder resultaat afgesloten.