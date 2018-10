Gezin moet weg uit Antwerpse sociale woning omdat het huis heeft in Turkije

Dat zegt VRT Nieuws en het kabinet van OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) bevestigt dat het gezin zijn opzeg heeft gekregen. Het gaat om het eerste resultaat van een proefproject waarbij het OCMW met behulp van een externe partner in het buitenland op zoek gaat naar eigendommen van OCMW-klanten, die zich op die manier schuldig maken aan fraude.

Het gezin in kwestie zou al sinds begin deze eeuw in een sociale huurwoning leven, maar zeven jaar geleden in Turkije een eigen woning hebben gekocht. Dat zou onder meer betekenen dat ze zeven jaar lang onterecht een sociale korting - het bijgepaste verschil met de marktprijs - kregen op hun huurwoning. "Dat bedrag, het gaat in totaal al om 48.000 euro, gaan we integraal terugvorderen", stelt de woordvoerder van Duchateau.

De komende weken worden er nog meer soortgelijke resultaten verwacht van onderzoeken in het buitenland.