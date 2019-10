Met een gastles bij politicoloog Carl Devos (UGent), bevestigt minister-president Jan Jambon (N-VA) dat hij een ploegleider is, maar wel eentje met een hele duidelijke kleur.

'Het wordt een gewone Jan in dialoog met de studenten.' Zonder voorbereiding verscheen de Vlaamse minister-president ten tonele voor de goed gevulde aula van de Gentse universiteit. Deels uit luiheid, maar ook omwille van de authenticiteit. 'Ik stel me een stuk kwetsbaarder op.' De formule in Gent verschilt radicaal met die die onder andere N-VA-voorzitter Bart De Wever hanteerde in 2015, toen de Antwerpse burgemeester de publieke opinie in vuur en vlam zette met zijn betoog voor de nood aan wijzigingen aan de Conventie van Genève. Later deze week beantwoordt Jambon ook vragen van burgers tijdens het VRT-programma De Zevende Dag.

