Jan Ceuleers, voormalig directeur televisie bij de openbare omroep, is op 85-jarige leeftijd overleden.

Dat heeft zijn familie maandag laten weten aan VRT NWS. Ceuleers was van 1989 tot en met 1996 directeur televisie bij de openbare omroep, die in die periode eerst BRT en later BRTN heette. Daarvoor was hij ook al bij de omroep actief als Wetstraatjournalist. Ceuleers werd 85.

