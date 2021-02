Gewezen CVP-minister Luc Dhoore is overleden. Dat meldt CD&V-voorzitter Joachim Coens op Twitter.

Luc Dhoore was tussen 1973 en 1981 minister in de federale regering. Hij diende onder premiers Gaston Eyskens, Edmond Leburton, Leo Tindemans, Paul Vanden Boeynants, Wilfried Martens en Mark Eyskens en was minister van Sociale Voorzorg, Volksgezondheid en Leefmilieu, Streekeconomie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.

Na zijn carrière in de regering zetelde hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar was hij tussen 1988 en 1991 voorzitter van de CVP-fractie. Dhoore diende onder meer mee de wet op de sociale zekerheid in, net als die op de financiering van politieke partijen en de beperking van de verkiezingsuitgaven en de wet ter bestrijding van racisme.

Dhoore was ook lid van de Vlaamse Raad, de voorloper van het Vlaams parlement die nog niet rechtstreeks was verkozen. Alle Nederlandstalige leden van de Kamer en de Senaat hadden daar een zitje.

Luc Dhoore werd geboren in het Oost-Vlaamse Waarschoot maar woonde zijn hele politieke loopbaan in Limburg. In 2009 werd de toen 80-jarige Dhoore de eerste ereberuger van de stad Genk. Hij werd 92 jaar oud.

