Gewezen CVP-minister Jos Dupré is overleden, zo meldt CD&V-voorzitter Joachim Coens donderdag op Twitter. Dupré werd 93 en was eind jaren '80 Vlaams minister en nadien federaal staatssecretaris. Hij was ook burgemeester van Westerlo en in 1995 even tijdelijk voorzitter van de Kamer.

Jos Dupré werd in 1974 Kamerlid, wat hij tot in 1996 bleef. Van 1977 tot 1982 droeg hij ook de burgemeestersjerp van Westerlo. In 1987 werd hij Vlaams minister van Huisvesting en later van Leefmilieu. Een jaar later verhuisde hij naar de federale regering als staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen. Dat bleef hij tot in 1992. CD&V-voorzitter Coens eert Jos Dupré als een 'een overtuigd christendemocraat. Dankbaar voor zijn goed bestuur en zijn grote inzet voor de samenleving en de gewone mensen', luidt het op Twitter. 'Ik zal Jos Dupré herinneren als een sterk en sympathiek man met een hart voor zijn Kempen', reageert Vlaams minister Wouter Beke eveneens op Twitter. Jos Dupré was de schoonvader van oud-minister en CD&V-kamerlid Koen Geens.