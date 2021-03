Opnieuw is een recordaantal geweldfeiten tegen de politie geregistreerd. In 2020 ging het om 12.986 feiten, omgerekend meer dan 35 per dag. Dat schrijft Het Nieuwsblad vrijdag op basis van cijfers van de federale politie, die de krant kon inkijken.

In de top vier van geweldfeiten staan 'weerspannigheid' (4.904 gevallen, waarvan 510 met wapens), smaad (3.207), bedreigingen (1.312) en opzettelijke slagen en verwondingen (904).

'Veel erger kan het niet worden', zegt Vincent Houssin, ondervoorzitter van de politievakbond VSOA. 'En dit heeft helemaal niets te maken met corona, het is een maatschappelijk probleem dat nu al jaren duurt. Tel daarbij de cijfers van de andere hulpverleners die slachtoffer zijn van geweld, en dan het wordt helemaal dramatisch.'

'Bovendien stellen we vast dat de slachtoffers in de kou blijven staan. Vaak moeten zij zelf de administratieve rompslomp in orde brengen en doen sommige overheden moeilijk wanneer ze rechtsbijstand moeten toekennen. Ook de vele valse klachten en het politiebashen wegen sterk op de motivatie van de collega's op het terrein. Het kan niet dat burgers wraak nemen op de politie door misbruik te maken van de controlediensten. Er zou een sterk signaal moeten komen om dat duidelijk te maken.'

