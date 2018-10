Gevangeniswezen verhuist 45-tal gedetineerden uit Sint-Gillis

De overbrengingen zullen vanaf woensdag worden gestart. 'De komende drie dagen zullen de ongeveer 45 gedetineerden getransfereerd worden naar verschillende inrichtingen, verspreid over het hele land', zegt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerder van het Gevangeniswezen.

Om welke gevangenissen het gaat, wordt niet gespecifieerd. 'Het gaat om inrichtingen in zowel Vlaanderen als Wallonië', klinkt het. De overbevolking in de gevangenis werd de voorbije dagen al verschillende keren aangeklaagd. Het plafond voor het aantal gevangenen, dat vastgelegd is op 850, wordt volgens de vakbond VSOA 'sinds december 2017 al bijna dagelijks overschreden, met uitzondering van de maand juli 2018'.

De gevangenis beschikt over 578 cellen, in theorie bedoeld voor individueel gebruik. Volgens Van De Vijver zaten er dinsdagochtend 897 mensen in de gevangenis van Sint-Gillis. 'Met de transfers van de komende dagen, is het de betrachting om op 850 uit te komen.'