De vakbonden hebben maandagnamiddag in gemeenschappelijk vakbondsfront beslist om iedere vrijdag van februari een 24 urenstaking te organiseren, in alle gevangenissen in België. Dat werd vernomen bij Gino Hoppe van ACOD.

Daarbovenop staat het elke gevangenis vrij om nog één bijkomende 24 urenstaking te houden per week, afhankelijk van de beslissingen die in de gevangenissen zelf genomen worden. Maandagmorgen werden de vakbonden ontvangen door minister van Justitie Koen Geens (CD&V), en woensdagochtend staat een nieuw overleg gepland. Daar zal de minister een voorstel doen, stelt Hoppe. Die laatste benadrukt nog dat hij het overleg alle kansen wil geven.

De beslissing om elke vrijdag te staken, betekent niet dat de lopende stakingsacties tegen de minimale dienstverlening worden opgeschort. "Voorlopig blijven de acties behouden, en wordt ook het overleg met de minister in het Hoog Overlegcomité (deze woensdag, red.) verdergezet. Daarna wordt bekeken of er verdere acties komen, of dat de acties worden opgeschort", zegt Eddy de Smedt van VSOA.

Dinsdag organiseren socialistische vakbonden ABVV en ACOD een nationale actie. Die zal volgens de Smedt op veel plaatsen strikt worden opgevolgd, en een grote impact hebben. "Instellingen die tot nu toe enkel prikacties deden gaan vanavond wel het werk neerleggen vanaf vanavond 22 uur tot woensdagmorgen 6 uur", zegt hij.

