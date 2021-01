De gevangenis van Merksplas zal als eerste gevangenis van het land een specifieke afdeling voor senioren krijgen. Begin 2023 moet de bouw van de seniorenafdeling starten, meldt de VRT vrijdagochtend.

Er zitten steeds meer 60-plussers in de gevangenissen. Hun aantal verdubbelde op acht jaar tijd. Het gaat momenteel om 496 gedetineerden tegenover 247 in 2012. De stijging valt te verklaren door de vergrijzing van de bevolking, maar ook doordat de straffen de laatste jaren strenger en langer worden, meldt de openbare omroep. Wie op latere leeftijd in de gevangenis terechtkomt of oud wordt in de gevangenis, krijgt te maken met zeer specifieke problemen. Het gaat om dezelfde problemen die te maken hebben met ouderdom dan in de samenleving, maar dan in extremere condities en een niet-aangepaste omgeving.

Maar de architectuur en infrastructuur van gevangenissen zijn niet aangepast. 'Er gaat hier een echt aangepast pakket zijn van activiteiten, met zinvolle dagbezigheden en een apart zorgkundig pakket waarbij bejaardenhelpers zullen komen om hier echt een goed regime te krijgen', zegt Serge Rooman, de directeur van de gevangenis van Merksplas. De bouw zou twee jaar duren. De afdeling moet plaats bieden aan 36 gevangenen.

