Repairing The Future is genomineerd voor een visit.brussels award.

De visit.brussels awards worden al meer dan tien jaar uitgereikt aan negen Brusselse culturele of toeristische initiatieven.

In de categorie 'co-creation' werd Repairing The Future geselecteerd. De gesprekkenreeks werd georganiseerd door Knack, Le Soir en Bozar.

Afgelopen zomer werden de gesprekken, onder meer met prominente denkers als architect Rem Koolhaas en socioloog Edgar Morin, online uitgezonden. Tijdens de interviews geven de gasten hun visie op de toekomst.

Tot en met 3 juni middernacht kan iedereen nog stemmen via de website van visit.brussels.

Bekijk hier de interviewreeks.

