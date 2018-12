Gespannen sfeer in Brussel door acties van gele hesjes: wagens in brand, tunnels gesloten

Door een spontane betoging zijn de Brusselse tunnels Tervuren, Jubelpark en Wet en de Wetstraat afgesloten richting Centrum. Dat melden de Brusselse politie en Verkeersinfo Brussel Mobiliteit. Volgens Brussel Mobiliteit zijn nu ook de Madoutunnel, de Belliardtunnel en de Troontunnel richting Basisliek afgesloten voor het verkeer.

De betogers gooien met rookbommetjes en lopen de tunnels in', zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Die ziet omwille van de veiligheid geen andere optie dan de tunnels te sluiten. Ook het Reyerscentrum is afgesloten voor het verkeer.

En de betogers hebben met nadarhekken de Kunst-Wettunnel richting Zuid geblokkeerd. 'Naar aanleiding van een actie van de #gelehesjes worden de Wetstraat (ter hoogte van de kleine ring), de Kunst-Wettunnel (richting centrum) en de Jubelparktunnel (richting centrum) afgesloten voor het verkeer', tweette de Brusselse politie eerder. Volgens Verkeersinfo Brussel Mobiliteit is ook de Tervurentunnel afgesloten.

De leuzes die ze scanderen zijn voornamelijk tegen de Belgische regering gericht en het ontslag van premier Charles Michel wordt gevraagd. Nadat de gele hesjes eerst een uitgang van de Wettunnel blokkeerden met materiaal van op een naastliggende bouwwerf, zijn ze nu opgeschoven naar het kruispunt van Kunst-Wet. Er reed tijdelijk opnieuw verkeer door de Wettunnel, maar de gele hesjes blokkeren afwisselend de tunneluitgangen. Voorlopig verloopt het protest zonder geweld. De politie is aanwezig om de menigte in toom te houden en de toegang tot de Wetstraat van op het kruispunt Kunst-Wet is afgesloten met dranghekken.

Arrestaties

De protesten hebben al tot een zestigtal arrestaties geleid. Die vonden voornamelijk plaats aan de grote Brusselse treinstations, meldt de politie Brussel Hoofdstad-Elsene.

De grootste groep arrestaties vond plaats aan het Brusselse Zuidstation, maar ook aan het station Brussel-Centraal werden gele hesjes meegenomen door de politie. 'Het gaat om feiten van verstoren van de openbare orde, het bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen zoals vuurwerk en scheermesjes en het toebrengen van beschadigingen.'

Het protest van de gele hesjes werd eerder deze week geannuleerd. Sindsdien is er geen officiële aanvraag ingediend bij de stad Brussel, maar de aanhangers van de beweging die voortvloeit uit het brandstofprotest in Frankrijk verzamelen vrijdag toch in Brussel. Het protest is intussen aangedikt tot enkele honderden betogers die een antwoord vragen van de Belgische regering op de te hoge belastingen.

Het protest van de gele hesjes blijft zich ondertussen voortbewegen door de Brusselse straten. De zowat 500 manifestanten, volgens een politieraming, blijven proberen om tot op de Wetstraat te raken, maar die is hermetisch afgesloten door de politie en er staan waterkanonnen klaar. Er zit geen lijn in de betoging en het Brusselse verkeer loopt helemaal vast. Rond 13 uur was de manifestatie ter hoogte van de Kunstberg.

Na een doortocht aan het Europakruispunt aan Brussel-Centraal hielden de gele hesjes enkele minuten halt aan het einde van de Koloniënstraat. Daar stond de oproerpolitie klaar met dranghekken met prikkeldraad en het waterkanon om het te verhinderen de Wetstraat op te gaan.

Wagens in brand

Bij de protesten zijn in de loop van de dag ook misntens twee politievoertuigen omgekanteld en in brand gestoken. De politie is met traangas en het waterkanon de manifestanten aan het verdrijven ter hoogte van Kunst-Wet. Aan de Lambermont, de ambtswoning van premier Charles Michel, is het tot een eerste confrontatie gekomen tussen gele hesjes en de oproerpolitie. Er werden voorwerpen gegooid naar de politie en het waterkanon werd ingezet. De betogers brachten heel wat beschadigingen aan en rukten verkeerslichten los. De straat ligt er bezaaid met hekken, stenen en verkeersborden.

De oproerpolitie antwoordde toen een eerste keer met de inzet van het waterkanon. Intussen gebeurde dat ook op de Regentlaan aan Lambermont. Daar werden de gele hesjes achteruit geduwd door de oproerpolitie waarop voorwerpen naar het waterkanon werden gegooid. De politie begint nu ook te chargeren en zet traangas in om de menigte weg te drijven van Kust-Wet. De sfeer is helemaal omgeslagen en de gele hesjes grijpen alles wat los staat. De hekken en bouwmaterialen van een bouwwerf moeten eraan geloven en worden op straat gegooid, te midden de auto's.