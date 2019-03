Gespannen sfeer bij hoorzitting Reynders over Libische fondsen

De Kamercommissie Financiën heeft donderdag MR-vicepremier Didier Reynders verhoord rond de zogenaamde Libische fondsen. De hoorzitting verliep in een gespannen sfeer. Reynders gaf een andere versie dan Steven Vanackere (CD&V), opvolger van Reynders op Financiën en voorganger van de MR-excellentie op Buitenlandse Zaken.

De commissie probeert uit te zoeken hoe en waarom ons land twee miljard euro aan intresten op bevroren Libische tegoeden heeft vrijgegeven. Volgens de Verenigde Naties (VN) was die vrijgave in strijd met de VN-sancties die toen waren genomen.

De toenmalige baas van de Schatkist, Marc Mombaliu, schreef op 4 oktober 2012 aan Euroclear - een van de banken waar de fondsen ondergebracht waren - dat er geen juridische basis meer was om de intresten op de fondsen te bevriezen. Hij baseerde zich daarvoor op wat adviseurs bij de Europese raad daarover hadden gezegd. Steven Vanackere was op dat moment minister van Financiën. Hij zei vrijdagmorgen in de Kamer dat de intresten al vroeger waren vrijgegeven.

Op 18 november 2011 had een ambtenaar van de Schatkist aan Euroclear laten weten dat de intresten niet bevroren waren. In een brief uit maart 2018 leggen de advocaten van Euroclear uit dat de bank vanaf 19 november de procedure voor de vrijgave waren begonnen, met name door een afzonderlijke rekening te openen. Didier Reynders zat toen nog drie weken op Financiën.

Reynders zelf blijft erbij dat er, toen hij minister van Financiën was, geen enkele beslissing genomen werd en geen enkele betaling is uitgevoerd. Het bewijs daarvan is volgens Reynders te vinden in de vraag van Euroclear om een duidelijke bevestiging te krijgen van de Schatkist. Die is terug te vinden in de brief van 4 oktober 2012. Op 26 september had een vertegenwoordiger van Euroclear gezegd dat hij door klanten onder druk werd gezet 'om de bedragen zo snel mogelijk vrij te geven'.

SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen hekelde de tegenspraak tussen de (ex-)ministers Vanackere en Reynders. Hij vraagt dat beiden met elkaar geconfronteerd worden. De gemoederen in de Kamercommissie liepen op toen cdH-Kamerlid Georges Dallemagne tussenkwam. Een van de Libische instellingen die geld hebben op de betrokken rekeningen is de Libyan Investment Authority (LIA). Die heeft deelgenomen aan de kapitaalsverhoging van Fortis in 2008.

Dallemagne vroeg of er een link was met de redding van die bank. Minister Reynders protesteerde tegen deze 'insinuatie die een persoon wil besmeuren'. De MR-vicepremier wees erop dat de kapitaalsverhoging op 26 juni 2008 plaatsvond en dat ze geleid heeft tot de val van de bank, bij de financiële crisis enkele maanden later.