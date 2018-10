Gerolf Annemans (Vlaams Belang): 'Het cordon sanitaire zál sneuvelen'

Gerolf Annemans blikt met een tevreden gevoel terug op de verkiezingen, die in veel gemeenten winst opleverden: 'Veel kiezers zijn teruggekeerd naar het vertrouwde nest omdat ze ontgoocheld zijn in N-VA', zegt hij.

Annemans, die zelf opnieuw werd verkozen tot gemeenteraadslid in Antwerpen, wijst als oorzaak naar het migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken. 'Veel praatjes, weinig daden', zegt hij daarover tegen De Zondag. 'Het beleid van Francken is een mislukking. Ik had alleen niet verwacht dat de kiezer dat zo snel zou inzien.'

De beperkte winst van Vlaams Belang in Antwerpen verklaart Annemans door te wijzen op de populariteit van burgemeester Bart De Wever. 'Hij was geen slechte burgemeester. Hij heeft gefaald inzake migratie, islamisering en vervreemding. Maar verder is de stad rustig bestuurd zonder al te veel incidenten. Mocht hij nou eens inzien dat hij met ons comfortable kan besturen, dan komt het helemaal goed. Helaas gebeurt dat niet.'

Annemans stelt voor om de bestaande coalitie in Antwerpen, die nog maar een meerderheid van één zetel heeft, te ondersteunen vanuit de oppositie. Als er maar geen coalitie van N-VA en Groen komt: 'Links aan de kant houden, is ons best wel wat waard', zegt hij.

In andere gemeenten heeft Vlaams Belang gesproken met N-VA, CD&V en andere partijen over het vormen van een coalitie. 'Maar telkens werd daarop gereageerd door de nationale partijtop, en nog het meest fanatiek door N-VA. De lokale afdelingen werden telkens teruggefloten.' Volgens Annemans onderhandelt Vlaams Belang in verschillende gemeentes nog altijd over coalities of gedoogsteun, al wil hij niet zeggen waar. 'Anders breng ik die besprekingen in gevaar.'