Aan de gevel van de Brusselse Beursschouwburg hangen op de Vlaamse feestdag vier affiches van 8m2 met een beeltenis en een verhaal van een vluchteling. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en reclamebureau Mortierbrigade maakten de affiches uit gerecycleerde verkiezingsaffiches van het Vlaams Belang en draait daarmee hun slogan 'Eigen mensen eerst' om naar 'Ook onze mensen'.

Vlaams Belang was de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen in mei. Hun verkiezingsaffiches, waarop ze onder meer pleiten voor een migratiestop, werden door reclamebureau Mortierbrigade op artisanale wijze gerecycleerd en krijgen nu een tweede leven als affiches voor de campagne van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De vluchtelingenorganisatie vraagt op deze manier om een menselijk gezicht te tonen bij de regeringsvorming.

"Onze boodschap is dat we voor een warm en gastvrij Vlaanderen gaan waar ook vluchtelingen welkom zijn", verduidelijkt Eef Heylighen, woordvoerster van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "We willen een hart onder de riem steken van de mensen die een veilige thuis zoeken en iedereen die hen helpt. In ons Vlaanderen is er geen plaats voor een slogan als 'Eigen mensen eerst' en gaan wij voor een slogan 'Ook onze mensen'."

De vier grote affiches op de gevel van de Beursschouwburg tonen een portret en een verhaal van vier vluchtelingen die in België neerstreken en hulp kregen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Daarnaast werden er nog 50 kleinere affiches verspreid.

Op de website www.ookonzemensen.be werden de getuigenissen van de vluchtelingen gebundeld en zijn ze ook terug te vinden in de gelijknamige podcast.