Naar aanleiding van de zoekactie naar transmigranten dinsdagmorgen in De Panne is een gerechtelijk onderzoek gestart naar mensensmokkel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De zes gevonden personen zullen worden verhoord door de politiezone Westkust, de Scheepvaartpolitie en het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie. Het parket zal samenwerken met Franse en Britse autoriteiten.

Tijdens de zoekactie dinsdagmorgen in De Panne werden al zes vluchtelingen gevonden en opgepakt nadat ze met een bootje het water waren ingegaan. Acht anderen waren vermist maar werden niet teruggevonden. De zes aangetroffen personen zullen nu worden ondervraagd. Daarbij zal worden gevraagd hoe de acht overige opvarenden de plaats hebben verlaten.

Verder zal worden nagegaan waar deze mensen en het bootje vandaan kwamen, hoe zij naar De Panne werden gebracht en wie de mensensmokkelaars zijn die verantwoordelijk zijn. Omdat het zelden voorkomt dat mensensmokkelaars via de Belgische kust proberen smokkelen, zal het parket samenwerken met Franse en Britse autoriteiten om m

8 transmigranten vermist in De Panne: zoekactie stopgezet

Een veertiental vluchtelingen probeerde met een bootje de oversteek naar Groot-Brittanië te maken, maar het bootje kapseisde.

De politiezone Westkust heeft de zoekactie van dinsdagmorgen naar transmigranten stopgezet. Dat meldt de politie. Zes vluchtelingen zijn 's ochtends gevonden en opgepakt nadat ze in De Panne met een bootje het water waren ingegaan. Acht anderen waren vermist maar werden niet gevonden.

Dinsdagmorgen kreeg de politie melding dat een transmigrant zich onderkoeld ter hoogte van de inkomhal van een gebouw bevond. De noodprocedure drenkeling werd onmiddellijk opgestart.

Volgens de persoon stapte hij met dertien andere vluchtelingen in een bootje. Het grensgebied werd volledig uitgekamd en er werd ook op zee gezocht. De overige acht vermiste transmigranten werden niet meer gevonden.

Veertigtal migranten onderschept in Frankrijk die Kanaal probeerden over te steken

Een veertigtal migranten, onder wie elf kinderen, zijn dinsdag onderschept toen ze het Kanaal probeerden over te steken. De meerderheid bevond zich op een strand in het noorden van Frankrijk waar hun boot was gestrand. Dat melden onderscheiden bronnen overeenstemmend.

Op een strand van Le Touquet-Paris-Plage zijn 35 migranten aangetroffen. Het betreft onder andere 18 volwassen Iraniërs, 6 Iraakse volwassenen en 11 kinderen van 3 en 4 jaar, zegt de prefectuur van Pas-de-Calais. De migranten zijn naar de 'base nautique' van Le Touquet-Paris-Plage overgebracht om op krachten te komen en verzorging te krijgen. Niemand was gewond, zegt de prefectuur ook.

Daarnaast zijn dinsdagmorgen zes migranten onderschept in een defect vaartuig voor de kust van Cap Blanc-Nez, zegt de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee. Een patrouilleboot van de gendarmerie heeft hen benaderd, maar ze waren "niet tot medewerking bereid". In de loop van de voormiddag werden ze alsnog gered.

Sinds eind 2018 is het aantal pogingen om het Kanaal clandestien over te steken fors toegenomen. Die oversteek is nochtans levensgevaarlijk, vanwege de drukke scheepvaart, de sterke stromingen en de lage watertemperaturen. Sinds 1 januari hebben de Franse autoriteiten al zeker 52 migranten tegengehouden die probeerden om Engeland te bereiken in een bootje.

In heel 2019 zijn er 2.758 migranten onderschept, oftewel vier keer meer dan in 2018, zegt de maritieme prefectuur. Vier migranten werden dood aangetroffen in zee en op een Frans strand.

