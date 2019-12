Er loopt een strafrechtelijk vooronderzoek wegens onvrijwillige doodslag en inbreuk op de tabakswetgeving. Dat bevestigt het Brusselse parket. Doel is om de omstandigheden te kennen waarin Raphaël Pauwaert, mogelijk de eerste vape-dode in ons land, stierf. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen maandag.

De 18-jarige Brusselaar overleed begin vorige maand in het ziekenhuis nadat hij van een e-sigaret had geproefd waarvan de vulling CBD bevatte. Professor Luc-Marie Jacquet, die Raphaël behandeld heeft, ziet dat als de meest logische uitleg voor zijn dood.

In eerste instantie reageerde het parket niet omdat er niet meteen een strafbaar feit werd aangebracht. Maar een proces-verbaal van de FOD Volksgezondheid bracht daar verandering in. Na het bericht over het overlijden nam Volksgezondheid contact op met de artsen van het eerste vape-slachtoffer in ons land, goot de besluiten in een ­proces-verbaal en maakte dat over aan het parket. 'Een eerste stap in de goede richting', reageert ­Thierry Pauwaert, de vader van Raphaël.

Nog volgens de kranten blijkt nu dat ook een vriend van Raphaël werd opgenomen in hetzelfde ziekenhuis, met dezelfde symptomen, nadat hij van ­dezelfde e-sigaret had geproefd. Maar in ­tegenstelling tot zijn vriend haalde die jongeman het wel.