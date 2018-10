Gerecht krijgt toegang tot alle mogelijke geldsporen

Het gaat zowel om vermogen bij zijn vermogensbeheerder, aankopen die men doet met een kredietkaart, transacties via nieuwe betaaldiensten zoals Google Pay, tot een kleine betaling via sms voor een parkeerticket. Openbaar aanklagers zullen dat allemaal mogen opvragen zonder dat daar toestemming van een onderzoeksrechter voor nodig is, schrijft De Tijd.