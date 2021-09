'Wat voor mij zeker is, is dat we in de Vivaldi-regering blijven tot 2024. Ik denk niet dat er een alternatief is en onze medeburgers verwachten dat we slagen. Maar dat is voor mij geen reden om de hervormingen van links zomaar te accepteren.' Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez woensdag in Terzake op Canvas.

De federale regering debatteerde de afgelopen dagen over de pensioenhervorming, en daaruit bleek duidelijk dat de partijen niet op één lijn zitten.

'Als we bereid zijn een oplossing te zoeken, is dat nog altijd mogelijk, maar ik zie dat er nog bepaalde dingen ontbreken', zei Bouchez woensdag. 'De harmonisering van de statuten bijvoorbeeld. Daarnaast zegt de minister dat het budgetneutraal is, maar ze blijft er voordelen aan toevoegen zonder te zeggen wie daarvoor gaat betalen. Er is altijd iemand die betaalt.'

Volgens Bouchez is debat binnen een regering normaal. 'Het is niet omdat ik een regeerakkoord sluit met PS en Ecolo, dat ik die partijen wordt. Als de plannen in overeenstemming zijn met het regeerakkoord, kunnen we een akkoord sluiten. Maar als dat niet zo is, worden ze niet aangenomen enkel omdat we in een regering zitten.'

De MR-voorzitter wil naar eigen zeggen de rit uitrijden, maar heeft wel commentaar op de houding van zijn coalitiepartners. 'Het gaat steeds maar over de houding van de liberalen, maar PS en N-VA blijven maar liefdesverklaringen sturen', zei hij. 'Ik zit in Vivaldi en ik praat met niemand buiten die regering.'

