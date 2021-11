'Als we geen CO2-uitstoot willen, is kernenergie de enige optie', zegt Georges-Louis Bouchez (MR) over wat hij 'het belangrijkste dossier op de regeringstafel' noemt.

Georges-Louis Bouchez heeft een missie. De MR-voorzitter wil al het mogelijke doen om de volledige kernuitstap tegen te houden. Vijf van de zeven reactoren gaan sowieso dicht, over het lot van de twee jongste wordt de komende weken beslist. 'GLB' wil ver gaan om die centrales langer open te houden. De liberaal bekritiseerde dan ook vliegensvlug een fel besproken rapport van de Hoge Gezondheidsraad over de veiligheid van kernenergie. 'De timing leek me doorgestoken kaart.'De Hoge Gezondheidsraad waarschuwt in een rapport van 145 pagina's over de risico's van het nucleaire afval, mogelijke ongevallen en zelfs terrorisme. Dat is toch geen klein bier? Georges-Louis Bouchez: Niemand heeft ooit beweerd dat kernenergie perfect is. Ons interesseert de vergelijking tussen kerncentrales en gascentrales. Bovendien weigerden drie experts de tekst te ondertekenen omdat hun wetenschappelijke integriteit werd aangetast. Die experts werken voor het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (SCK). Twintig anderen gingen wel akkoord. Bouchez: Wilt u zeggen dat experts onbetrouwbaar zijn als ze hun handtekening niet zetten? Onder de experts die wel hun fiat gaven, zijn er mensen die niets van de materie kennen. We zouden beter wat meer naar ingenieurs luisteren, en minder naar energiefilosofen. U pleit voor het langer openhouden van de kerncentrales, maar uitbater Engie Electrabel heeft zelf al gezegd dat de bladzijde is omgeslagen. Bouchez: Een Frans privébedrijf als Engie beslist niet over onze energiestrategie. Ik denk dat de linkse partijen het daarmee eens zijn. We kunnen alle noodzakelijke wetten aanpassen om de centrales langer open te houden, zolang er maar aan de veiligheidsvereisten wordt voldaan. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) mikt op 2 à 3 nieuwe gascentrales om de kernuitstap op te vangen. Toen uw partijgenote Marie-Christine Marghem energieminister was in de regering-Michel sprak zij van een achttal centrales. U bent niet vies van enige hypocrisie? Bouchez: U vergeet dat zij de kernuitstap heeft uitgesteld naar 2025 in de hoop om oplossingen te vinden. Vandaag weten we dat het onmogelijk is om louter te vertrouwen op hernieuwbare energie. Als we geen CO2-uitstoot willen, is kernenergie de enige optie. Zelfs klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele zegt dat. De federale regering baseert haar beslissing op een studie over de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid. Volgens een studie van de UGent zou er amper een effect zijn op de prijzen. Wat als het allemaal blijkt mee te vallen? Bouchez: Die studies bieden niet alle antwoorden. Wij hebben binnen de regering al twintig vragen gesteld aan Van der Straeten. Die zijn allemaal onbeantwoord gebleven. Hoeveel gaat de consument betalen voor de emissierechten voor de CO2-uitstoot van de gascentrales? We willen niet dat de koopkracht wordt aangetast. (op dreef) Ik begrijp niet dat de ecologisten, die de wereld gaan redden, uitgerekend tijdens de klimaatconferentie in Glasgow willen dat we meer CO2 gaan uitstoten. De kiezers van Ecolo hebben toch niet voor méér vervuiling gestemd? Het is alsof liberalen voor meer belastingen zouden pleiten. Op Europese schaal gaan de gascentrales niet voor meer CO2-emissie zorgen. Via het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) zit er een plafond op de toegestane hoeveelheid uitstoot. Bouchez: Fout. De groenen zeggen dat onze gascentrales andere vervuilende centrales zullen doen sluiten, zoals een Poolse kolencentrale. Die strategie lukt misschien over een periode van vijftien jaar, maar we hebben die tijd niet. Of denkt u echt dat Polen zijn energiebevoorrading in het gedrang zal laten komen? Zelfs Duitsland wil nog tot 2038 gebruikmaken van steenkoolcentrales. Is het langer openhouden van twee reactoren een regeringscrisis waard?Bouchez: Ik wil geen crisis, maar een diepgaand debat. Dit is een grote kwestie voor het land, het belangrijkste dossier op de regeringstafel. De MR verlaat de regering dus niet als ze haar zin niet krijgt?Bouchez: Ik snap dat journalisten graag zoeken naar politieke spelletjes, maar ik uit geen dreigementen. Er is nu geen meerderheid voor mijn voorstel, maar ik probeer zo veel mogelijk mensen te overtuigen. U kunt al rekenen op de steun van Vlaams Belang en de N-VA.Bouchez: Ik stem niet met extremisten. De PS stemt graag samen met de PTB, ik niet. Ik werk binnen het kader van de regering en dus enkel met democratische partijen. Hen wil ik over de streep trekken. We zullen zien of het lukt. Is dat niet het geval, dan begaan we een grove vergissing voor de toekomst van België.