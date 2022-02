Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleit ervoor om de bevolking te laten oordelen over de geplande kernuitstap.

Bouchez zei dat vanochtend op Bel-RTL.

'Het voorzorgsprincipe dwingt ons om de twee kerncentrales open te houden,' zegt Bouchez. Hij verwijst daarmee naar de twee jongste centrales Tihange III en Doel IV. 'Het regeerakkoord stipuleert nu: "Kernuitstap, tenzij". Die "tenzij" is een ellenlange lijst - une liste longue comme un jour sans pain,' klinkt het.

'Maar ik ben een democraat en ik stel aan de groenen voor dat we ons wenden tot een middel dat zij zelf graag gebruiken: een volksraadpleging om onze energiemix te bepalen.'

'Blijkbaar komt een deel van de politieke klasse niet tot een toekomstperspectief,' aldus Bouchez. 'Via simpele, heldere en concrete vragen kunnen onze medeburgers zich positioneren op dit strategische zeer belangrijke probleem.'

Verzet

De voorzitter van de Franstalige liberalen, die deel uitmaken van de federale regering-De Croo, verzet zich al langer tegen de geplande sluiting van de jongste kerncentrales.

'Het is belangrijk dat we de realiteit onder ogen zien, met Rusland dat veel druk op Europa legt, onze verplichting om de CO2-uitstoot terug te dringen en de stijgende energieprijzen.'

Referendum

Hetzelfde voorstel als Bouchez komt vandaag ook van hoogleraar Herman Matthijs (VUB, UGent) in een opiniestuk op Knack.be. 'Aangezien de politiek maar geen beslissing kan nemen en de burgers en de bedrijven het slachtoffer zijn van het gebrek aan beleid, kan een volksraadpleging de oplossing bieden, zoals voorzien in de grondwet,' schrijft Matthijs. 'De concrete vraag is dan om de kerncentrales Tihange III en IV open te houden en nieuwe kerncentrales te bouwen.'

Volgens Matthijs, tevens ondervoorzitter van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen en lid van de Hoge Raad Financiën, voorziet de grondwet vandaag enkel in gewestelijke referenda, maar verbiedt die ook geen federale initiatieven.

Lees de opinie van Herman Matthijs: 'Laat het volk beslissen over kernenergie'

Regionaliseren

Afgelopen weekend stelde voorzitter Bart De Wever van de N-VA, federaal in de oppositie maar op Vlaams niveau in de regering, voor om de bevoegdheid over kernenergie te regionaliseren zodat Vlaanderen zelf kan beslissen om de kernuitstap terug te draaien.

Volgens hem is er in Vlaanderen een massale meerderheid voorstander van het openhouden van de kerncentrales.

