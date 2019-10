Bouchez is 33 en komt uit Bergen. Zijn kandidatuur was verwacht.

Georges-Louis Bouchez is nu officieel kandidaat om Charles Michel op te volgen als voorzitter van de Franstalige liberale partij MR. Dat kondigt hij donderdag aan in Le Soir en in de kranten van Sudpresse.

Bouchez hoopt zijn partij naar scores van 30 dertig in Wallonië en Brussel te kunnen leiden. Eerder liet federaal minister Denis Ducarme al weten dat hij voorzitter wil worden van de MR.

Vanaf 21 oktober kunnen de MR-leden stemmen. De uitslag wordt op 12 november bekendgemaakt.