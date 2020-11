MR-voorzitter, Georges-Louis Bouchez, wijst er woensdag op dat een evaluatie van de haalbaarheid van de kernuitstap gepland is in november 2021. Dan wordt een rapport verwacht over de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening van het land en de prijs daarvan.

'Het regeerakkoord bepaalt dat er in november 2021 een evaluatie komt over de haalbaarheid van de kernuitstap. Er zal een garantie moeten zijn voor de bevoorradingszekerheid en voor een redelijke prijs voor particulieren en consumenten. #begov', schrijft Bouchez op Twitter.

Engie-Electrabel deelde zijn personeel dinsdag mee dat de groep zijn investeringen in een uitbreiding van de nucleaire capaciteit stopzet, zo berichtte Trends dinsdag. De groep neemt nota van het regeerakkoord, dat het tijdschema voor de uitfasering van kernenergie in 2025 bevestigt, en van de verschillende verklaringen in die richting. Minister van Energie Tinne Van der Straeten zei daarop dat ze 'blij' is dat Engie Electrabel 'zich inschakelt in het regeerakkoord' en 'in de energietransitie'. Het akkoord van de regering De Croo is echter genuanceerd. Het geeft aan dat over een jaar een rapport over voorzieningszekerheid en de prijs van elektriciteit wordt verwacht.

Lees ook: Engie Electrabel schrapt investeringen voor levensduurverlenging kerncentrales

In tussentijd moet de overheid het 'mechanisme voor capaciteitsvergoeding' implementeren dat België in staat moet stellen om de sluiting van kerncentrales te compenseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gasgestookte centrales. 'Als uit deze monitoring blijkt dat er een onverwacht probleem van voorzieningszekerheid is, neemt de overheid passende maatregelen zoals aanpassing van het wettelijke tijdschema voor een capaciteit tot 2 GW' (dus in principe twee reactoren Doel 4 en Tihange 3 nvdr), zegt het Vivaldi-akkoord.

'Het regeerakkoord bepaalt dat er in november 2021 een evaluatie komt over de haalbaarheid van de kernuitstap. Er zal een garantie moeten zijn voor de bevoorradingszekerheid en voor een redelijke prijs voor particulieren en consumenten. #begov', schrijft Bouchez op Twitter. Engie-Electrabel deelde zijn personeel dinsdag mee dat de groep zijn investeringen in een uitbreiding van de nucleaire capaciteit stopzet, zo berichtte Trends dinsdag. De groep neemt nota van het regeerakkoord, dat het tijdschema voor de uitfasering van kernenergie in 2025 bevestigt, en van de verschillende verklaringen in die richting. Minister van Energie Tinne Van der Straeten zei daarop dat ze 'blij' is dat Engie Electrabel 'zich inschakelt in het regeerakkoord' en 'in de energietransitie'. Het akkoord van de regering De Croo is echter genuanceerd. Het geeft aan dat over een jaar een rapport over voorzieningszekerheid en de prijs van elektriciteit wordt verwacht. In tussentijd moet de overheid het 'mechanisme voor capaciteitsvergoeding' implementeren dat België in staat moet stellen om de sluiting van kerncentrales te compenseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gasgestookte centrales. 'Als uit deze monitoring blijkt dat er een onverwacht probleem van voorzieningszekerheid is, neemt de overheid passende maatregelen zoals aanpassing van het wettelijke tijdschema voor een capaciteit tot 2 GW' (dus in principe twee reactoren Doel 4 en Tihange 3 nvdr), zegt het Vivaldi-akkoord.