Volgens enkele krantenberichten lonken Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) nu naar de groenen om de noodzakelijke meerderheid voor een nieuwe federale regering te vinden.

Georges-Louis Bouchez en de MR blijven beschikbaar om te onderhandelen over een nieuwe federale regering. Dat was de boodschap van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin maandagochtend op Radio 1 in een reactie op de snoeiharde uithaal van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die met zijn PS-collega Paul Magnette een federale meerderheid zoekt.

Liberalen

De Wever stelde vrijdagavond dat niemand van de 'bubbel van vijf' - socialisten, christendemocraten en N-VA - Bouchez in de regering wil. Hij schilderde de nota die de liberale voorzitters hadden overgemaakt aan de preformateurs af als een 'sprookjesnota'. Zaterdag vond Open VLD-voorzitter Egbert Lachart dat de voorstellen van de preformateurs dan weer moesten worden bijgestuurd.

Philippe Goffin omschreef maandag de nota van Lachaert en Bouchez als een 'nota met liberale accenten'. 'Georges-Louis Bouchez heeft altijd oplossingen gezocht. We zijn nog altijd beschikbaar', was de boodschap van de MR-minister.

Groenen

Goffin zei ook akte te nemen van de krantenberichten dat N-VA en PS naar de groenen lonken om de noodzakelijke meerderheid te vinden. De Standaard en Het Nieuwsblad schrijven maandag dat de preformateurs zich na het conflict met de liberalen en de signalen van Egbert Lachaert - dat hij de MR niet wil laten vallen - tot de groenen willen richten. De 'bubbel van vijf' beschikt immers slechts over 70 Kamerzetels, vijf te weinig voor een meerderheid.

Ecolo en Groen zouden bereid zijn om het gesprek aan te gaan, ook al ligt de N-VA bijzonder moeilijk voor Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet. Ook N-VA zou zich dan moeten neerleggen bij gevoelige klimaatmaatregelen en een erg linkse coalitie. De Standaard stelt dan ook dat de groenen zich afvragen of de toenadering gemeend is en niet eerder een manier is om Open VLD toch nog overstag te laten gaan.

Bij Groen hield men maandagvoormiddag de lippen op elkaar bij vragen naar een reactie op suggestie van de kranten.

