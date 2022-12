Georges-Louis Bouchez: ‘Als N-VA alleen confederalisme wil, komen we vanzelf uit bij Vivaldi II’

Als het Bart De Wever (N-VA) menens is om niets anders dan confederalisme te realiseren, dan wordt de Vivaldi-regering gewoon voortgezet. Dat voorspelt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in Knack.

De uitspraken van Georges-Louis Bouchez (MR) komen er in de context van een dubbelinterview in Knack met PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. Gevraagd naar de gevolgen van Bouchezs gedrag voor de regeringsvorming in 2024 antwoordt de MR-voorzitter onder meer dat politiek niets meer is dan wiskunde.

‘Er zijn 150 zetels’, zegt Bouchez. ‘Daarvan zijn er al 30 ingenomen door het Vlaams Belang en de PVDA. Dat aantal kan in 2024 nog stijgen – hopelijk gebeurt dat niet. In ieder geval moet er dus binnen die overgebleven 120 zetels een meerderheid van 75 worden gezocht.’

Als de N-VA weigert in een regering te stappen die het confederalisme niet realiseert, vallen er opnieuw zo’n 25 zetels weg, aldus Bouchez. ‘Wat blijft er over? Vivaldi.’

Daarmee wil de liberaal niet gezegd hebben dat Vivaldi II nu al beklonken is, wél dat het allemaal afhangt van Bart De Wever. ‘Tenzij De Wever bereid is om dat confederalisme los te laten,’ zegt Bouchez, ‘zullen we na veel cinema onvermijdelijk uitkomen bij Vivaldi-bis.’

Kraken en schuren

Het is de tweede keer in korte tijd dat een voorzitter van de federale meerderheid hardop nadenkt over een vervolg op Vivaldi. Eerder had Paul Magnette (PS) er in De Afspraak op Vrijdag op gealludeerd om de huidige coalitie van socialisten, groenen, liberalen en de CD&V voort te zetten na 2024, al dan niet met ‘een of twee’ andere partijen.

Daarmee reageerde de PS-voorzitter op de aankondiging van De Wever, die herhaalde enkel met de PS te willen regeren om de confederale omslag te realiseren. Zelfs indien een sociaaleconomisch rechtse regering mathematisch mogelijk is, zal de Vlaams-nationalist er naar eigen zeggen voor passen.

Ter herinnering: in de zomer 2020 strandde een pril akkoord tussen de N-VA en de PS na een njet van de blauwe partijen Open VLD en MR, die niet wilden weten van een deal waarbij – volgens hen – een staatshervorming de pasmunt werd voor links economisch beleid.

Hoe dan ook is de uitspraak van Bouchez opmerkelijk. De federale regering kraakt en schuurt. Van de Whatsapp-berichten en interne mails van premier Alexander De Croo (Open VLD) via de opvangcrisis tot de Congocommissie: nooit maakt de regering een eensgezinde indruk. Maar die stroeve samenwerking is voor Bouchez dus geen argument om een voortzetting van Vivaldi nu al te begraven.