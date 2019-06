Geopolitiek: Belgisch-Russische zakenman koopt strategische Finse scheepswerf

Kristof Clerix is redacteur bij Knack

De Belgisch-Russische zakenman Vladimir Kasyanenko is mede-eigenaar geworden van een scheepswerf in Helsinki. Die bouwt ijsbrekers en is van geopolitiek belang.

'De scheepswerf in Helsinki is rechtstreeks gelinkt aan de Russische strategische belangen.' © Janne Järvinen (YLE)