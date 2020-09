Het Gentse kunstencentrum Vooruit wil zo snel mogelijk aan tafel zitten met de partijleiding van sp.a rond de nieuwe naam die de Vlaamse socialisten hebben gekozen. 'De merknaam 'Vooruit' is voor ons belangrijk', zegt de Raad van Bestuur van het kunstencentrum. Die heeft de merknaam geregistreerd, net zoals de SP.A dat heeft gedaan. Die procedure loopt.

Het kunstencentrum laat de naam 'Vooruit' niet los en betreurt nog steeds dat SP.A-voorzitter Conner Rousseau zijn politieke partij verbindt aan de naam.

Die vindt haar oorsprong binnen de socialistische beweging en heeft een lange voorgeschiedenis die teruggaat tot 1881. Maar sinds de jaren 80 kennen Gentenaars 'Vooruit' vooral als een onafhankelijk kunstencentrum dat nationale en internationale voorstellingen en concerten programmeert, net als tentoonstellingen, lezingen, fuiven en debatten in een monumentaal gebouw in de binnenstad.

De beslissing van SP.A zorgde vorige week woensdag voor hoogspanning en de directie van Vooruit onderstreepte de problemen en verwarring voor de onafhankelijkheid van de organisatie. 'We gaan in dialoog met de SP.A. om ons standpunt daaromtrent helder te maken', meldt de Raad van Bestuur van Vooruit, die woensdag een korte mededeling de wereld instuurt.

Het kunstencentrum opent donderdag bovendien de deuren voor een reeks voorstellingen onder strikte coronamaatregelen. Zo mag artiest Jozef Wauters een creatieve boekvoorstelling brengen nadat eerdere optredens dit voorjaar geschrapt moesten worden.

Volgende week schakelt het cultuurhuis een versnelling hoger met een boekvoorstelling van Stefan Hertmans, een voorstelling rond Vlaamse identiteit door het jonge collectief Zuidpark en het muziekprogramma 'NIET OM TE ZIEN'.

Publiek wordt beperkt tot 200 personen per voorstelling en de publieksstromen worden nauwgezet en door stewards begeleid. Hoewel Vooruit graag een breder publiek zou kunnen ontvangen, moet het daarvoor nog toestemming krijgen van het Gentse stadsbestuur.

In afwachting van de verdere evolutie wil de organisatie wel flexibel omspringen met de situatie. Zo kondigt het kunstencentrum nog geen volledige programmakalender aan maar kiest het ervoor om het programma maandelijks te updaten. 'Zo kunnen we kort op de bal spelen, en vermijden we onnodige verschuivingen en annuleringen', klinkt het.

Het kunstencentrum laat de naam 'Vooruit' niet los en betreurt nog steeds dat SP.A-voorzitter Conner Rousseau zijn politieke partij verbindt aan de naam. Die vindt haar oorsprong binnen de socialistische beweging en heeft een lange voorgeschiedenis die teruggaat tot 1881. Maar sinds de jaren 80 kennen Gentenaars 'Vooruit' vooral als een onafhankelijk kunstencentrum dat nationale en internationale voorstellingen en concerten programmeert, net als tentoonstellingen, lezingen, fuiven en debatten in een monumentaal gebouw in de binnenstad. De beslissing van SP.A zorgde vorige week woensdag voor hoogspanning en de directie van Vooruit onderstreepte de problemen en verwarring voor de onafhankelijkheid van de organisatie. 'We gaan in dialoog met de SP.A. om ons standpunt daaromtrent helder te maken', meldt de Raad van Bestuur van Vooruit, die woensdag een korte mededeling de wereld instuurt. Het kunstencentrum opent donderdag bovendien de deuren voor een reeks voorstellingen onder strikte coronamaatregelen. Zo mag artiest Jozef Wauters een creatieve boekvoorstelling brengen nadat eerdere optredens dit voorjaar geschrapt moesten worden. Volgende week schakelt het cultuurhuis een versnelling hoger met een boekvoorstelling van Stefan Hertmans, een voorstelling rond Vlaamse identiteit door het jonge collectief Zuidpark en het muziekprogramma 'NIET OM TE ZIEN'. Publiek wordt beperkt tot 200 personen per voorstelling en de publieksstromen worden nauwgezet en door stewards begeleid. Hoewel Vooruit graag een breder publiek zou kunnen ontvangen, moet het daarvoor nog toestemming krijgen van het Gentse stadsbestuur.In afwachting van de verdere evolutie wil de organisatie wel flexibel omspringen met de situatie. Zo kondigt het kunstencentrum nog geen volledige programmakalender aan maar kiest het ervoor om het programma maandelijks te updaten. 'Zo kunnen we kort op de bal spelen, en vermijden we onnodige verschuivingen en annuleringen', klinkt het.