De Gentse gemeenteraad heeft maandagavond op vraag van N-VA de oprichting van een eenvoudig raadpleegbare subsidiedatabank goedgekeurd. Ook in Antwerpen, waar een onderzoek loopt naar misbruik van subsidies door Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi, komt er zo een lijst.

Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) ziet het nut maar vraagt dat ook hogere bestuursniveaus werk maken van een databank, zodat de burger over een volledig overzicht beschikt.

Bedoeling is om een online subsidiedatabank op te starten 'die in kaart moet brengen welke organisaties er allemaal door het stadsbestuur ondersteund worden en op welke manier', zegt fractieleider Anneleen Van Bossuyt (N-VA). 'De Vlaamse overheid maakt momenteel al werk van een subsidiedatabank die publiek raadpleegbaar zal zijn. Ook de stad Antwerpen is bezig met een initiatief in diezelfde zin. Gent kan als tweede stad van Vlaanderen niet achter blijven.'

Het voorstel werd maandag goedgekeurd, al gaf burgemeester De Clercq wel mee dat de stad nu al werkt aan een meer actieve openbaarheid van bestuur. Ook subsidies zijn onderdeel van die oefening. 'Maar dit is complex werk dat met de nodige zorg moet gebeuren. U haalt terecht de aspecten van privacy aan. Maar het is duidelijk dat we samen met Vlaanderen aan het stuur zitten om tot een goed product voor de burgers te komen.'

