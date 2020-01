In het proces van de drie artsen die zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor vergiftiging van Tine Nys in 2010, zullen de partijen en het hof donderdagmorgen samenzitten met de stafhouder van de Gentse balie, na het theaterstukje woensdagavond rond de positie van advocaat Fernard Keuleneer

In het proces van de drie artsen die zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor vergiftiging van Tine Nys in 2010, zullen de partijen en het hof donderdagmorgen samenzitten met de stafhouder van de Gentse balie, na het theaterstukje woensdagavond rond de positie van advocaat Fernard Keuleneer. Assisenvoorzitter Minnaert beschouwt het incident als gesloten, maar duidelijk is dat de verdediging, die woensdagavond liet uitschijnen verrast te zijn door het feit dat Keuleneer plaatsvervangend lid was van de euthanasiecommissie, heeft gescoord door het gebrek aan openheid van de burgerlijke partij.

De getuigenis van Wim Distelmans, de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, had woensdag voor opschudding gezorgd. Distelmans stelde dat de beschuldigde artsen wel onafhankelijk konden zijn ten opzichte van de patiënt, maar de onafhankelijkheid van Distelmans werd door de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie in twijfel getrokken.

Op het einde van de zittingsdag vroeg Jef Vermassen, de advocaat van de derde beschuldigde, aan Distelmans wie in de commissie zetelde op het moment van het dossier van Tine Nys. Daaruit bleek dat Fernard Keuleneer, de advocaat van zus Sophie Nys, optrad als plaatsvervangend lid. "Ik val daar achterover van", aldus Vermassen. "Plaatsvervangende leden hebben geen stemrecht", reageerde Keuleneer, die liet acteren dat hij toen op geen enkele wijze betrokken was in het dossier.

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de eerste beschuldigde, kondigde ten slotte aan dat hij naar de stafhouder wou stappen naar aanleiding van het incident. Tijdens de discussie was er niemand die ernstig geloofde dat de advocaten van de verdediging nog niet eerder op de hoogte waren van de toenmalige samenstelling van de euthanasiecommissie, die met een eenvoudige opzoeking in het Staatsblad beschikbaar is.

Keuleneer deed het incident na de zitting af als "een storm in een glas water" en stelde dat de informatie al lang publiek was. Maar duidelijk is dat de burgerlijke partij de ophef over zijn positie verkeerd inschatte, en bij de start van het proces of de ondervraging over zijn rol in de euthanasiecommissie had moeten communiceren.

Tijdens de rest van het proces zal blijken welke gevolgen het incident zal hebben voor de geloofwaardigheid van de partijen.

In het proces van de drie artsen die zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor vergiftiging van Tine Nys in 2010, zullen de partijen en het hof donderdagmorgen samenzitten met de stafhouder van de Gentse balie, na het theaterstukje woensdagavond rond de positie van advocaat Fernard Keuleneer. Assisenvoorzitter Minnaert beschouwt het incident als gesloten, maar duidelijk is dat de verdediging, die woensdagavond liet uitschijnen verrast te zijn door het feit dat Keuleneer plaatsvervangend lid was van de euthanasiecommissie, heeft gescoord door het gebrek aan openheid van de burgerlijke partij. De getuigenis van Wim Distelmans, de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, had woensdag voor opschudding gezorgd. Distelmans stelde dat de beschuldigde artsen wel onafhankelijk konden zijn ten opzichte van de patiënt, maar de onafhankelijkheid van Distelmans werd door de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie in twijfel getrokken. Op het einde van de zittingsdag vroeg Jef Vermassen, de advocaat van de derde beschuldigde, aan Distelmans wie in de commissie zetelde op het moment van het dossier van Tine Nys. Daaruit bleek dat Fernard Keuleneer, de advocaat van zus Sophie Nys, optrad als plaatsvervangend lid. "Ik val daar achterover van", aldus Vermassen. "Plaatsvervangende leden hebben geen stemrecht", reageerde Keuleneer, die liet acteren dat hij toen op geen enkele wijze betrokken was in het dossier. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de eerste beschuldigde, kondigde ten slotte aan dat hij naar de stafhouder wou stappen naar aanleiding van het incident. Tijdens de discussie was er niemand die ernstig geloofde dat de advocaten van de verdediging nog niet eerder op de hoogte waren van de toenmalige samenstelling van de euthanasiecommissie, die met een eenvoudige opzoeking in het Staatsblad beschikbaar is. Keuleneer deed het incident na de zitting af als "een storm in een glas water" en stelde dat de informatie al lang publiek was. Maar duidelijk is dat de burgerlijke partij de ophef over zijn positie verkeerd inschatte, en bij de start van het proces of de ondervraging over zijn rol in de euthanasiecommissie had moeten communiceren. Tijdens de rest van het proces zal blijken welke gevolgen het incident zal hebben voor de geloofwaardigheid van de partijen.