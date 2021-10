Negen Gentse scholen startten een initiatief om kansarme kinderen een volwaardige gezonde middagmaaltijd te kunnen aanbieden. Ouders, familie en vrienden maar ook buurtbewoners kunnen trakteren op soep, een koude of een warme maaltijd. Bedoeling is om het project in januari uit te breiden naar alle Vlaamse scholen.

Het initiatief getiteld 'Brood(doos)nodig' gaat uit van twee vzw's, Let Us en Echanté, die daarvoor samenwerken met de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent (SKOG). '1 op 4 kinderen zit met honger op de schoolbank,' klinkt het in een persbericht. 'Met dit initiatief willen we deze acute nood niet meer onder stoelen of banken steken, maar vastpakken en bespreekbaar maken.'

Trakteren

Brood(doos)nodig maakt ouders, leerkrachten, familie en buren, lokale organisaties en bedrijven warm om met een klein gebaar een groot verschil te maken. Door een klein extraatje te schenken via de schoolrekening of www.brooddoosnodig.be trakteren ze een soep, koude of warme maaltijd. De school zet hun bijdragen integraal om in solidaire maaltijden voor de meest kwetsbare leerlingen.

Katrien Verbeke, sociaal onderneemster en oprichtster van Let Us: 'Armoede is voor velen onder ons vaak ver-van-ons-bed. Terwijl het vlakbij is, in de klas van onze kinderen. Met ons initiatief willen we de sterke netwerken van scholen gebruiken om komaf te maken met honger in de klas. Zodat ook de meest kwetsbare kinderen toegang hebben tot een gezonde maaltijd. Broodnodig om te kunnen leren en spelen met hun klasgenootjes.'

'Kinderen die zich geen volwaardige lunch kunnen veroorloven, dat gaat iedereen aan,' zegt Marie Haspeslagh, mede-oprichtster van Enchanté. 'Samen willen we solidariteit binnen de scholengemeenschap en ver daarbuiten aanwakkeren. Velen dragen met plezier bij, als je ze een eerlijk en concreet verhaal brengt. Jouw getrakteerde brooddoos gaat rechtstreeks naar de leerlingen die het kunnen gebruiken. Zo simpel, maar o zo belangrijk.'

4000 leerlingen

Negen Gentse scholen van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent (SKOG) gaan als eerste van start. Samen vertegenwoordigen ze zo'n 4.000 leerlingen. In januari 2022 hoopt het project uit te breiden naar andere Vlaamse scholen.

Bruno Vanobbergen, voorzitter van de scholengroep en voormalig Kinderrechtencommissaris: 'Vanuit onze missie en visie staan we voor toegankelijke leeromgevingen en willen we een krachtige hefboom betekenen voor maatschappelijke gelijkheid. Via dit project ondersteunen we onze scholen om alle leerlingen toegang te geven tot gezonde voeding en zo ook een positieve impact te hebben op de kwaliteit van het leren'.

