De Gentse lokale politie onderzoekt of een agent zaterdag tijdens een interventie tegen zijn politiehond "pak de makakken" heeft geroepen.

Een jongeman die door de hond gebeten werd en de interventie filmde voor hij opgepakt werd, deelde beelden van het incident op sociale media. "We veroordelen de woorden sterk, maar we gaan na of ze door de politie of door een omstaander werden uitgesproken", zegt de lokale politie.

De 23-jarige jongeman verklaarde dat hij opgepakt werd omdat hij zaterdagavond een interventie filmde aan het Edmond Van Beverenplein. "Ik was volledig coöperatief en geen enkel moment heb ik me verzet. Ik luisterde dan ook naar de instructies van de agenten. Een k9 (politiehond, nvdr.) werd op mij en enkele anderen losgelaten, met serieuze verwondingen tot gevolg. Ik filmde op de openbare weg, achter de door de politie aangewezen veiligheidszone. Ik werd nadien door vier man hardhandig tegen een combi geworpen en mijn gsm werd in beslag genomen", schreef de man op sociale media.

Gisteren deelden we de beelden van buitensporig politieoptreden in Gent. Jongeren kregen hondenbeten omdat ze aan het filmen waren



Vandaag analyseerde we de beelden en horen we een agent v/d hondenbrigade tegen zijn K9 zeggen "Pak die Makkaken"

Ik herhaal

"Pak die Makkaken"

Op de beelden is de uitspraak "pak de makakken" te horen als de hond aanvalt, maar wie de woorden uitspreekt is niet te zien. De jongeman stelt dat de politie nog verder over de schreef ging. "Op het bureau werd ik gechanteerd door de vrouwelijke agent die zich weigerde te identificeren, ofwel de beelden verwijderen ofwel een pv."

De lokale politie neemt het incident ernstig. "Er is een onderzoek gestart en voor het bijtincident werd het parket ingeschakeld. Er circuleren verschillende filmpjes van de interventie, al dan niet met geluid. We veroordelen de woorden sterk, maar we gaan na of ze door de politie of door een omstaander werden uitgesproken", zegt de Gentse lokale politie, die geen verdere details geeft.

