Gentse onderhandelaars verwachten lange gesprekken

Dinsdag overlegden het kartel Groen/sp.a, CD&V en Open VLD een tweede keer in een "positieve, constructieve sfeer", zeggen de onderhandelaars. Er zijn de komende twee weken verdere data afgesproken om inhoudelijk gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van die vier partijen.

Aan de tafel zitten Open VLD-lijsttrekker Mathias De Clercq, Groen-kopman Filip Watteeuw, sp.a-lijsttrekker Rudy Coddens en CD&V-kopvrouw Mieke Van Hecke.

De onderhandelaars beginnen met een inhoudelijke klemtoon op thema's als wonen, economie, bestuurlijke vernieuwing en mobiliteit. Ook woensdag wordt onderhandeld over een nieuwe coalitie in Gent, maar daarna liggen de gesprekken even stil.

Zowel Mathias De Clercq als Filip Watteeuw claimen de burgemeesterssjerp.