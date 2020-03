De Vereniging van Gentse Moskeeën stelt alle ruimten open voor de Gentse ziekenhuizen. Daarnaast roepen ze hun vrijwilligers ook op om hulp te bieden aan behoeftigen en eenzamen. 'Wie tijd heeft, kan beter helpen', zegt voorzitter Demir Ali Köse.

Ook gebedshuizen moeten tot nader order de deuren gesloten houden nu het coronavirus de wereld ongemeen hard raakt. De Vereniging van Gentse Moskeeën (VGM), waartoe alle 21 Gentse moskeeën behoren, wil daarom alle vrijgekomen ruimtes aanbieden aan de Gentse ziekenhuizen.

'We hadden al contact met de verantwoordelijken', zegt voorzitter Demir Ali Köse. 'Uit dat overleg blijkt dat ze goed voorbereid zijn. Toch kunnen onze ruimtes gebruikt worden in de bestrijding van het coronavirus. Als het nodig is, zullen wij de nodige hygiënische maatregelen treffen om de zalen en cafetaria's operationeel te maken.'

Daarnaast mobiliseert VGM ook alle vrijwilligers om de ziekenhuizen waar nodig te ondersteunen. Nochtans heeft een aantal moskeeën ook zelf een vrijwilligerswerking. 'Die werken heel lokaal', aldus Köse. 'We kunnen de krachten beter centraliseren. Daarom nodigen we alle anderen uit om zich aan te melden bij het Vrijwilligerspunt van de stad Gent, want daar worden alle hulpvragen door het coronavirus gebundeld. We willen graag dat iedereen met tijd en ruimte dat doet.'

Mocht het nodig zijn, wil de VGM het vrijwilligerspunt ook bijstaan om hun werklast te verlichten. 'We moeten natuurlijk geen dubbel werk leveren, maar we staan ter beschikking om in te springen waar nodig', zegt Köse.

Glimlach

Tot slot roept de vereniging alle leden ook op om een vriendelijk te zijn voor iedereen die aan de slag blijft: 'Een eenvoudige glimlach of een vriendelijk woordje wanneer wij gebruik maken van hun dienstverlening lijkt misschien een klein gebaar voor ons, maar maakt een wereld van verschil voor deze mensen.'

