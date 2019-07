In 1990 begon Eric Goeman met de Gentse Feestendebatten om de problemen van de politieke linkerzijde uit te spitten, vandaag is de verwarring op links groter dan ooit. 'Zolang de SP.A, Groen en de PVDA niet samenwerken, zijn ze geen knip voor de neus meer waard', zegt hij bij zijn afscheid.

Toen de Gentse Feestendebatten drie decennia geleden voor het eerst plaatsvonden, was bezieler Eric Goeman al een bekend gezicht op zo goed als elke linkse betoging. Ooit was hij een van de enige mannelijke leden van de feministische actiegroep Dolle Mina, en als punkzanger liet hij zijn engagement horen in nummers als Abortus vrij, de vrouw beslist. 'Het is geen toeval dat het idee voor de debatten ontstond in het jaar dat de Muur viel en de Sovjet-Unie implodeerde', vertelt hij. 'De verwarring aan de linkerzijde was groot. Ik hoopte dat onze panels wat klaarheid zouden scheppen.'

...