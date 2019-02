Gentse en Antwerpse imams willen Grote Moskee in Brussel uitbaten

Nu de banden met Saoedi-Arabië zijn doorgeknipt, krijgt de Moslimexecutieve (EMB) tijdelijk het beheer in handen van de moskee, in afwachting van een nieuwe concessie. Laytouss en Taouil hebben het plan om het ICCB (Islamitisch en Cultureel Centrum van België) om te vormen tot het CICB, het Cultureel Islamitisch Centrum van België. 'Cultuur krijgt voorrang, omdat het verbindend werkt, en we ingaan tegen fatwa's die dat vroeger verboden', zegt vzw-voorzitter Laytouss.

Het centrum is expliciet een vereniging 'voor een Belgische islam: neutraal, pluralistisch en gematigd, met respect voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en met respect voor de democratie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische grondwet'. 'Dit moet een kantelmoment zijn voor de Belgische islam', zegt Laytouss ook. De Morgen stelt vast dat er zich twee opties lijken aan te dienen voor de Grote Moskee. De tweede optie zou ontstaan in de schoot van de EMB, die sinds vorig jaar geleid wordt door de Turkse Belg Mehmet Üstün.