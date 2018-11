Gentse coalitiegesprekken gaan derde week in

Zowel Groen-kopstuk Filip Watteeuw als Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq claimen in Gent de burgemeestersjerp.

De onderhandelaars gaan ervan uit dat nog minstens twee weken onderhandelingen nodig zijn om de grote lijnen voor een bestuursakkoord uiteen te zetten. Indien dat lukt wordt Gent bestuurd met vier partijen en amper 13 oppositieleden van N-VA, Vlaams Belang en PVDA.

Maar zover is het nog niet. Zowel over het burgemeesterschap als over de definitieve deelname van overbodige kleine partners als sp.a en CD&V, is nog geen uitsluitsel.

SP.A bevestigde twee weken geleden haar intentie om in het kartel te blijven en deel te nemen aan het bestuur, ondanks een forse terugval van het aantal gemeenteraadsleden. Mathias De Clercq klikte zich snel na de verkiezingen aan de CD&V van kopvrouw Mieke Van Hecke, waarna beide machtsblokken op 16 oktober elkaars uitnodiging hebben aanvaard. Bij Groen maken ze er geen geheim van dat de partij een voortzetting van de huidige coalitie (Groen/SP.A/Open Vld) verkiest.