Gentse afdeling Vlaams Belang zet veroordeelde racist uit de partij

In Gent zet Vlaams Belang de veroordeelde racist Noël C. woensdagmiddag uit de partij. De man stond de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Gent 31ste op de VB-lijst ondanks verschillende racistische commentaren op Facebook. Daarvoor is hij dinsdag veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en een boete van 4.000 euro.

Voorzitter Johan Deckmyn kondigde dinsdag maatregelen aan indien het vonnis klopt. Woensdag is de knoop doorgehakt en volgde een ontslagbrief aan de kandidaat, die afgelopen zondag niet verkozen raakte in de Gentse gemeenteraad. 'Voor ons kan dit niet, ik wil Vlaams Belang op een andere manier op de kaart zetten', zegt Deckmyn.

De man had op Facebook racistische reacties geplaatst en toonde ook geen spijt na zijn veroordeling. Zo schreef hij na de aanslag op een Turkse nachtclub in 2017 boodschappen als 'een turk minder (sic)', 'het is gene belg (sic)' en 'nog velen te gaan hopelijk'. Hij werd ook veroordeeld voor facebookberichten als 'jonge kakkerlak' en 'toch 39 waar we vanaf zijn!'

Vlaams Belang Gent zegt dat het niet op de hoogte was van de racistische uitlatingen op sociale media.