Gents stadsbestuur staat in de steigers: wel al een nota, nog geen bestuursakkoord

Na meer dan zes weken onderhandelen stellen Filip Watteeuw (Groen) en Mathias De Clercq de krachtlijnen van het toekomstig bestuursakkoord voor. De vier partijen beloven bijkomende middelen voor onderwijs en wonen, verkeersplannen naar analogie van het circulatieplan in de Gentse deelgemeenten en doorgedreven burgerparticipatie.

We gaan voor een 'ambitieus bestuur dat zichzelf in vraag durft te stellen en zich laat uitdagen,' zegt De Clercq. 'We moeten als stad absoluut voorop lopen, maar ook achterom kijken om te zien of iedereen mee is. We gaan de Gentenaars daarom nog nauwer betrekken, met onder andere wijkbudgetten en stadsbrede debatten.'

Na de verkiezingen claimde ook Filip Watteeuw de burgemeesterssjerp, maar vrijdag gaat die definitief naar de 36-jarige liberaal. Watteeuw blijft wel schepen en de Groenen leveren vier schepenen, met een vijfde gedeeld ambt, dat ook SP.A mag invullen. 'We willen met Gent opnieuw stevige stappen vooruit zetten,' aldus Watteeuw. 'Daarom investeren we volop in wonen en pakken we de uitdagingen op het gebied van stadsontwikkeling aan.'

De vier partijen zullen het akkoord voorleggen aan hun respectieve partijbesturen, die nog groen licht moeten geven. Als dat gebeurt, voeren in Gent slechts 14 gemeenteraadsleden van N-VA, PVDA en Vlaams Belang de komende zes jaar oppositie.

'Postjescoalitie'

De Gentse oppositie reageert scherp op de nota van de vierkoppige alliantie van toekomstig burgemeester Mathias De Clercq. 'Ze zijn met veel. Met heel veel', vindt Anneleen van Bossuyt (N-VA). 'Ik hoop dat dit een efficiënt bestuur wordt.'

Het kartel 'verliest de onderhandelingen', zegt PVDA-lijsttrekker Tom De Meester. 'Dit is niet waar progressief Gent op zit te wachten.'

De oppositie zal vanaf januari slechts 13 van de 53 zetels innemen in de Gentse gemeenteraad. N-VA, de grootste formatie met 6 leden, belooft 'kritische maar constructieve' oppositie, al vraagt bijvoorbeeld het idee om verkeersplannen naar analogie met het circulatieplan op te trekken in deelgemeenten voor de partij om inspraak met die inwoners. Voormalig lijsttrekker Siegfried Bracke ziet 'een blauwe burgemeester met een groen programma', wat 'leuk oppositie voeren' wordt.

Op de Gentse oppositiebanken zetelen vanaf januari ook drie PVDA'ers. Die missen linkse accenten in het raamwerk van De Clercq. 'Dit is mager, vooral op het vlak van wonen', zegt Tom De Meester. 'Er worden bijkomende sociale woningen beloofd, maar noem mij eens een akkoord waar dat de laatste dertig jaar niet in heeft gestaan.' PVDA vindt dat het stadsbestuur teveel verwacht dat private spelers de wooncrisis oplossen. 'We staan te trappelen om in de oppositie een linkse, kritische, sociale stem te spelen', aldus De Meester.

Vlaams Belang wint een gemeenteraadslid en ziet in het nieuwe bestuur een 'postjescoalitie'. Lijsttrekker Johan Deckmyn noemt de toekomstige burgemeester 'de man van de goednieuwsshow', een 'positivo die met woorden de zaken probeert op te lossen, niet met daden'. De inhoudelijke krachtlijnen overtuigen Vlaams Belang niet. De toekomstige ploeg 'wil verder gaan met het lopende project', zegt lijsttrekker Deckmyn, 'maar dat project is failliet.'