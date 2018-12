Gents schepencollege is volledig: exit Christophe Peeters, Sami Souguir wordt tweede schepen voor Open VLD

In Gent wordt Sami Souguir (43) voor Open VLD de nieuwe schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning. Christophe Peeters, de voorbije zes jaar schepen van Financiën, Feesten en Middenstand, verdwijnt uit het schepencollege. Sofie Bracke (39) wordt schepen voor economie, ondernemen, handel, haven, sport, digitalisering en publiekszaken.

De exit van Peeters, die sinds 2000 schepen is in Gent, komt als een verrassing. Hij kreeg 4.837 voorkeursstemmen bij de verkiezingen, tegenover 2.002 voor Souguir. Het lokale ledencongres van Open VLD koos zaterdagvoormiddag echter voor Souguir. 'Alle verkozen kandidaten konden zich kandidaat stellen", zegt Mick Daman, voorzitter van Open VLD Gent. 'We kiezen hiermee tegelijk voor vernieuwing en voor de voortzetting van de jonge, maar ervaren ploeg die de afgelopen jaren een mooi parcours heeft afgelegd', luidt het.

Bij Groen wordt Bram Van Braeckevelt (31) schepen van Personeelsbeleid, Openbare Netheid en Werk en Toerisme en wordt Hafsa El Bazioui (31) schepen van Personeel, Noord-Zuid en Facility Management, maar pas vanaf 2022. El Bazioui is van Marokkaanse afkomst; ze wordt de eerste schepen in Gent die een hoofddoek draagt. De andere schepenen voor Groen waren al bekend. Filip Watteeuw wordt schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw. Elke Decruynaere kreeg Onderwijs, Opvoeding, Jeugd, Gezinsbeleid en Outreachend Werk, en Tine Heyse Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid.

SP.A koos met Rudy Coddens voor een 'superschepen' van sociale zaken die een reeks zware bevoegdheden krijgt: Financiën, Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg en Seniorenbeleid. Astrid De Bruycker wordt schepen van Welzijn & Gelijke kansen, Participatie, Buurtwerk, Openbaar groen. Annelies Storms wordt schepen van Facilitair management & Gebouwenbeheer, Feesten & Evenementen.

Voor CD&V wordt Mieke Van Hecke schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand.

Nieuw in de volgende legislatuur is de rol van de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad. Die rol is niet langer voor de burgemeester, maar wordt ingevuld door Zeneb Bensafia (Groen) en Stephanie D'Hose (Open VLD). Halverwege de legislatuur wisselt het voorzitterschap tussen beiden.