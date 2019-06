De Gentse handel en horeca doen het goed, blijkt uit een nieuwe evaluatie van het Gentse circulatieplan. Alleen speciaalzaken met een publiek buiten Gent hebben het moeilijk, melden De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Het is al meer dan twee jaar geleden dat het circulatieplan in Gent is ingevoerd. Sindsdien is de luchtkwaliteit verbeterd en nemen meer mensen het openbaar vervoer. Maar tot op heden waren andere effecten ervan nog onduidelijk.

Uit de tweede evaluatie van het circulatieplan blijkt nu dat de balans voor de Gentse handelaars overwegend positief uitvalt. Zo zijn er meer starters in de handel en de horeca - 20 procent meer in 2018 dan in 2017 - en iets minder faillissementen (7 procent). Over het algemeen is ook de groei van het aantal ondernemingen sterker dan het Vlaamse gemiddelde.

Maar dan laat het rapport ook zien dat er een en ander in beweging is. 'De Brabantdam wordt nu meer bezocht dan vroeger, terwijl er in de Veldstraat dan weer minder mensen voorbijkomen', zegt schepen van Mobiliteit en architect van het circulatieplan Filip Watteeuw (Groen).

Rozengeur en maneschijn is het zeker allemaal niet, zo toont het rapport ook aan. Volgens Watteeuw zijn het vooral speciaalzaken met een cliënteel van buiten Gent die het moeilijker hebben gekregen. Dat komt onder meer door de perceptie dat Gent lastiger te bereiken is met de auto, al zijn er natuurlijk ook andere trends: voor mode of huishoudelijke spullen gaan velen tegenwoordig liever het internet op dan de stad in.